CGBSE CG Board 10th 12th Datesheet 2027 Pdf : छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं डेटशीट 2027 जारी, देखें पूरा टाइम टेबल
CGBSE CG Board 10th 12th datesheet 2027 Download Pdf : सीजीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। 12वीं के एग्जाम 12 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेंगे।
CGBSE CG Board 10th 12th datesheet 2027 Download Pdf : छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीजीबीएसई ) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। 10वीं से पहले 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। 12वीं के एग्जाम 12 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेंगे। वहीं 10वीं की परीक्षा 13 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चलेगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। 12वीं की पहली परीक्षा हिंदी की होगी, जबकि 10वीं के स्टूडेंट्स को पहले दिन तीसरी भाषा का पेपर देना होगा। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क 1 जनवरी 2027 से 20 जनवरी 2027 तक होंगे। मंडल ने फिजिकल ट्रेनिंग डिप्लोमा परीक्षा की समय-सारणी भी जारी की है। यह परीक्षा 12 से 20 मार्च तक होगी।
सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा
सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। सुबह 9:05 बजे उत्तर पुस्तिकाएं और 9:10 बजे प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे। इसके बाद 9:15 बजे से उत्तर लिखना शुरू होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले निर्धारित समय पर केंद्र में पहुंचना अनिवार्य होगा। ओपन स्कूल के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट परीक्षाएं परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर ये परीक्षाएं छुट्टी के दिन भी कराई जा सकती हैं।
सीजीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2027 डेटशीट ( CG Board 10th Datesheet 2027 )
13 मार्च 2027: तृतीय भाषा - संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया
16 मार्च 2027: द्वितीय भाषा - अंग्रेजी
18 मार्च 2027: सामाजिक विज्ञान
20 मार्च 2027: विज्ञान
25 मार्च 2027: प्रथम भाषा - हिन्दी
30 मार्च 2027: गणित
01 अप्रैल 2027: व्यावसायिक पाठ्यक्रम - आर्गनाइज्ड रिटेलिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आटोमोबाईल सर्विस टेक्नीशियन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मीडिया एण्ड इंटरटेनमेंट, टेली कम्यूनिकेशन, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एण्ड इन्श्युरेंस (BFSI), ब्यूटी एण्ड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर, परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग, कंस्ट्रक्शन, प्लंबिंग, पॉवर, पर्यटन और अतिथि सत्कार
05 अप्रैल 2027: केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत / केवल मूक तथा बधिर छात्रों के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग
सीजीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 डेटशीट ( CG Board 12th Datesheet 2027 )
दिन/तारीख विषय
12 मार्च 2027: हिन्दी
15 मार्च 2027: राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, लेखा शास्त्र, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, वस्तु चित्रण एवं आलेखन, शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा (फिजियोलॉजी एंड फर्स्ट एड)
17 मार्च 2027: संस्कृत
19 मार्च 2027: जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी मत्स्य एवं कुक्कुट पालन, भारतीय कला का इतिहास, विज्ञान के तत्व
24 मार्च 2027: समाज शास्त्र
29 मार्च 2027: गणित, कम्प्यूटर एप्लीकेशन (कला एवं वाणिज्य), भारतीय संगीत, चित्रकला, नृत्य कला, स्टेनो टायपिंग, कृषि (कला), गृह विज्ञान (कला), वाणिज्यिक गणित, औद्योगिक संगठन के मूल तत्व
31 मार्च 2027: अंग्रेजी
03 अप्रैल 2027: इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आहार एवं पोषण (फूड एण्ड न्यूट्रीशन)
05 अप्रैल 2027: भूगोल, भौतिक शास्त्र
06 अप्रैल 2027: रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आटोमोबाईल सर्विस टेक्नीशियन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मीडिया एण्ड इंटरटेनमेंट, टेलीकम्यूनिकेशन, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एण्ड इन्श्युरेंस (BFSI), ब्यूटी एण्ड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर
07 अप्रैल 2027: मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया
08 अप्रैल 2027: मनोविज्ञान
परीक्षाएं संबंधित कक्षा (10वीं एवं 12वीं) के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ही आयोजित होंगी। परीक्षा अवधि के दौरान यदि शासन द्वारा कोई सार्वजनिक, ऐच्छिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तब भी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् संपन्न होंगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी