CGBSE CG Board 10th 12th Datesheet 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं डेटशीट जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

संक्षेप: CGBSE CG Board 10th 12th datesheet 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीजीबीएसई ) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। सीजी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी और 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी।

CGBSE CG Board 10th 12th datesheet 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीजीबीएसई ) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। सीजी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी और 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी। सीजी बोर्ड वैसे हर साल दिसंबर के अंत तक बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी करता है। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ बोर्ड में सीबीएसई पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। हाई स्कूल (10वीं कक्षा), हायर सेकेंडरी 12वीं (कक्षा) और फिजिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की परीक्षाओं का समय सुबह 9:00 से 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है।

सीजीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 डेटशीट ( CG Board 10th Datesheet 2026 ) दिन/तारीख विषय शनिवार, 21 फरवरी 2026 प्रथम भाषा (हिंदी)

मंगलवार, 24 फरवरी 2026 द्वितीय भाषा (अंग्रेजी)

गुरुवार, 26 फरवरी 2026 समाज विज्ञान

शनिवार, 28 फरवरी 2026 विज्ञान

शुक्रवार, 6 मार्च 2026 गणित

सोमवार, 9 मार्च 2026 तृतीय भाषा (संस्कृत/मराठी/उर्दू/पंजाबी/सिंधी/बांग्ला/गुजराती/तेलुगु/ तमिल/ मलयालम/ कन्नड़/ उड़िया)

बुधवार, 11 मार्च 2026 व्यवसायिक पाठ्यक्रम (विभिन्न विषय)

शुक्रवार, 13 मार्च 2026 दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संगीत / ड्राइंग एंड पेंटिंग

सीजीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 डेटशीट ( CG Board 12th Datesheet 2026 ) दिन/तारीख विषय शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 हिंदी / संस्कृत साहित्य

सोमवार, 23 फरवरी 2026 राजनीति विज्ञान / रसायन / लेखाशास्त्र / कृषि उत्पाद

बुधवार, 25 फरवरी 2026 भौतिकी

शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 जीवविज्ञान / अर्थशास्त्र

सोमवार, 2 मार्च 2026 गणित / कंप्यूटर एप्लीकेशन / संगीत आदि

शनिवार, 7 मार्च 2026 समाजशास्त्र

मंगलवार, 10 मार्च 2026 अंग्रेजी

गुरुवार, 12 मार्च 2026 इतिहास / व्यवसाय अध्ययन / कृषि विज्ञान

शनिवार, 14 मार्च 2026 हिंदी (विशेष विषय)

सोमवार, 16 मार्च 2026 रीटेल मार्केटिंग / IT / मीडिया / BFSI आदि

मंगलवार, 17 मार्च 2026 विदेशी भाषा (उर्दू/पंजाबी/तमिल/तेलुगु / मलयालम आदि)

बुधवार, 18 मार्च 2026 गृह विज्ञान

सीजीबीएसई डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन परीक्षा पहला वर्ष तारीख विषय 20 फरवरी 2026 शारीरिक शिक्षा का इतिहास व सिद्धांत

23 फरवरी 2026 शारीरिक शिक्षा का संबंधित मनोविज्ञान

25 फरवरी 2026 शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियां

27 फरवरी 2026 शारीरिक रचना, शरीर क्रिया विज्ञान एवं व्यायाम क्रियात्मक विज्ञान

दूसरा वर्ष तारीख विषय 21 फरवरी 2026 शारीरिक शिक्षा का संगठन व प्रशासन

24 फरवरी 2026 परीक्षण एवं मापन

26 फरवरी 2026 स्वास्थ्य शिक्षा, खेल चोटें एवं पुनर्वास

28 फरवरी 2026 नियमावली एवं अभिरक्षा

परीक्षा समय: प्रवेश: 9:00 बजे

उत्तर पुस्तिका वितरण: 9:05 बजे

प्रश्नपत्र प्राप्ति: 9:10 बजे