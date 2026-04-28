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Chhattisgarh Board Class 10th, 12th Result 2026: कल सुबह आएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, यहां कर सकेंगे चेक

Apr 28, 2026 04:29 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CGBSE Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा के परिणाम 29 अप्रैल 2026 को जारी किए जाएंगे।

Chhattisgarh Board Class 10th, 12th Result 2026: कल सुबह आएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, यहां कर सकेंगे चेक

CG Board Result Date 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सत्र 2025-26 के हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षाओं में शामिल हुए परीक्षार्थियों का महीनों लंबा इंतजार कल समाप्त होने जा रहा है। बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है कि परीक्षाओं के परिणाम कल 29 अप्रैल 2026 को जारी किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजों को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच काफी उत्साह और हलचल देखी जा रही है। शिक्षा विभाग ने परिणामों की घोषणा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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कब और कहां जारी होगा परिणाम?

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, कल सुबह रायपुर स्थित मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों की घोषणा की जाएगी। इसके तुरंत बाद बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परिणाम इन आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकेंगे:

cgbse.nic.in

results.cg.nic.in

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कैसे चेक करें छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट? (आसान स्टेप्स)

रिजल्ट जारी होने के बाद भारी ट्रैफिक की वजह से कभी-कभी वेबसाइट धीमी हो जाती है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले cgbse.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'High School (10th) Examination Results 2026' या 'Higher Secondary (12th) Examination Results 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा।

4. यहां अपना रोल नंबर (Roll Number) और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें।

5. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

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लाखों छात्रों की किस्मत का होगा फैसला

इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाओं में प्रदेश भर से करीब 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। बोर्ड ने परीक्षा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े इंतजाम किए थे। मूल्यांकन प्रक्रिया को भी समय पर पूरा कर लिया गया है ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।

पिछले वर्षों के रुझानों को देखें तो छत्तीसगढ़ बोर्ड में बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपना दबदबा बनाए रखा है। इस बार भी यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या लड़कियां बाजी मारती हैं या लड़के अपनी रैंकिंग में सुधार करते हैं।

मेधावी छात्रों को मिल सकता है बड़ा तोहफा

छत्तीसगढ़ सरकार परंपरा के अनुसार प्रदेश के टॉपर्स को सम्मानित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री की 'हेलीकॉप्टर जॉयराइड' योजना, जो मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई थी, इस साल भी चर्चा का विषय है। राज्य स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को न केवल नकद पुरस्कार बल्कि विशेष सम्मान भी दिया जा सकता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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