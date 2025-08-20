CGBSE 10th 12th Result : छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंड परीक्षा में 10वीं में 70 और 12वीं में 50 फीसदी बच्चे फेल

CGBSE 10th 12th Second Exam result 2025 , cgbse.nic.in : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की सेकेंड चांस एग्जाम वर्ष 2025 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 10वीं में 70 फीसदी और 12वीं में आधे बच्चे फेल हो गए हैं।

CGBSE 10th 12th Second Exam result 2025 , cgbse.nic.in : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की सेकेंड चांस एग्जाम वर्ष 2025 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 10वीं परीक्षा में कुल 39,583 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 37,527 ने परीक्षा दी। इनमें 19,622 बालक और 17,905 बालिकाएं शामिल थीं। कुल 37,524 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित किए गए, जिनमें से 12,065 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार 10वीं परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 32.15 रहा। इसमें बालिकाओं का परिणाम 36.17 प्रतिशत और बालकों का 28.47 प्रतिशत रहा। श्रेणीवार परिणाम में 1,564 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 9,325 द्वितीय श्रेणी और 1,176 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 3 परीक्षार्थियों के परिणाम नकल प्रकरण में रोके गए।

12वीं सेकेंड चांस परीक्षा में कुल 35,765 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 34,059 ने परीक्षा दी। इसमें 17,348 बालक और 16,711 बालिकाएं शामिल रहीं। कुल 34,055 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित किए गए, जिनमें से 16,747 उत्तीर्ण हुए। 12वीं परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 49.17 रहा। इसमें बालिकाओं का परिणाम 50.04 प्रतिशत और बालकों का 48.33 प्रतिशत रहा। श्रेणीवार परिणाम में 4,781 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 11,165 द्वितीय श्रेणी और 801 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 4 परीक्षार्थियों के परिणाम नकल प्रकरण के कारण रोके गए। मंडल सचिव ने बताया कि परीक्षार्थी अपना परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर देख सकते हैं।

10th Result Direct Link 12th Result Direct Link सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं सेकेंड चांस परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित की गई थी। 12वीं की परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई तक और 10वीं की 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित की गई थी। परीक्षा सिंगल शिफ्ट में हुई थी। यह सुबह 9 से 12.15 बजे तक आयोजित की गई थी।

CG Board 10th, 12th Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सेकेंड चांस परीक्षा रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।

2. इसके बाद होम पेज पर आपको 10वीं/12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट का लिंक दिखेगा।

3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।