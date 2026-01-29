CG Vyapam Vacancy : छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 250 पदों पर निकली भर्ती, कब होगी परीक्षा
CG Vyapam Vacancy 2026: छत्तीसगढ़ में परिवहन आरक्षक और मंडी उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्तियां छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ( सीजी व्यापम ) की ओर निकाली गई है। जल्द ही सीजी व्यापम इन भर्तियों के विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक छत्तीसगढ़ व्यापम परिवहन आरक्षक के 50 पदों पर भर्ती होगी। वहीं मंडी उपनिरीक्षक के 200 पदों पर भर्ती होगी। उपनिरीक्षक पद के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।
परिवहन आरक्षक - 50 वैकेंसी
वेतनमान - लेवल 4, 7वां वेतनमान , 19500-62000
उप निरीक्षक - 200 वैकेंसी
वेतनमान - लेवल- 06, 7वां वेतनमान - 25300- 80500
इन भर्तियों के आवेदन की तिथि जल्द ही जारी होगी। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ में होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उक्त शिक्षक भर्ती व्यापमं के माध्यम से की जाए तथा इसके लिए फरवरी 2026 तक विज्ञापन जारी किया जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो सके।
CG Vyapam Calendar : छत्तीसगढ़ व्यापम कैलेंडर
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं – फार्मासिस्ट ग्रेड –2 — 12-04-2026
परिवहन अधिकारी – परिवहन आरक्षक — 19-04-2026
राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड – उप निरीक्षक — 26-04-2026
तकनीकी शिक्षा – पीपीटीई (PPT26) — 07-05-2026
तकनीकी शिक्षा – एमसीए (MCA26) — 07-05-2026
तकनीकी शिक्षा – पीईटी (PET26) — 14-05-2026
चिकित्सा शिक्षा – एमएससीएन नर्सिंग (MSCN-26) — 14-05-2026
तकनीकी शिक्षा – पीपीएचटी (PPHT26) — 21-05-2026
चिकित्सा शिक्षा – पोस्ट बेसिक नर्सिंग (PBN26) — 21-05-2026
एससीईआरटी – डीएलएड (D.El.Ed26) — 04-06-2026
एससीईआरटी – बीएड (B.Ed26) — 11-06-2026
चिकित्सा शिक्षा – बीएससी नर्सिंग (BSCN26) — 11-06-2026
कृषि – पीएटी / पीवीपीटी (PAT/PVPT26) — 21-06-2026
छ.ग. उच्च न्यायालय – डेटा एंट्री ऑपरेटर — 28-06-2026
सहकारिता – उप अंकेक्षक — 05-07-2026
गृह (पुलिस) – सहायक उप निरीक्षक (एम) — 12-07-2026
नगर सेना – फायरमैन — 19-07-2026
पर्यावरण संरक्षण मंडल – प्रयोगशाला परिचारक — 26-07-2026
जल संसाधन अनुरेखक (सिविल) 02-08-2026
संचालनालय ओटी टेक्निशियन 30-08-2026
विधि विधायी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण सहायक ग्रेड -3 06-09-2026
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक 20-09-2026
पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण सहायक ग्रेड -3 27-09-2026
उच्च शिक्षा विभाग राज्य पात्रता परीक्षा (SET26) 04-10-2026
आरक्षित 11-10-2026
आरक्षित 25-10-2026
नगर सेना स्टोरकीपर 22-11-202
आरक्षित 29-11-2026
प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहायक ग्रेड -3 06-12-2026
संयुक्त भर्ती परीक्षा स्टेनोग्राफर 13-12-2026
संयुक्त भर्ती परीक्षा सहायक ग्रेड -3 20-12-2026