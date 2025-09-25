CG Vyapam Vacancy 2025: CG Vyapam Recruitment amin posts apply at vyapamcg cgstate gov in cg jobs CG Vyapam Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ में 12वीं पास के लिए निकली अमीन के पदों पर भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
CG Vyapam Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ में 12वीं पास के लिए निकली अमीन के पदों पर भर्ती

CG Vyapam Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जल संसाधन विभाग में अमीन के 50 पदों पर भर्ती निकाली है। vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर 2025 है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 11:56 AM
CG Vyapam Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जल संसाधन विभाग में अमीन के 50 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर 2025 है। एप्लीकेशन फॉर्म में 18 से 20 अक्टूबर के बीच करेक्शन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि 7 दिसंबर, 2025 है। लिखित परीक्षा 16 जिला मुख्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

पदों का विवरण

अनारक्षित- 21

अनुसूचित जाति (- 6

अनुसूचित जनजाति - 16

अन्य पिछड़ा वर्ग - 7

योग्यता - 12वीं पास।

आयु सीमा: न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम 30 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से होगी।

वेतनमान: 22,400 - 71,200 (लेवल 5, सातवां वेतनमान) रुपये

आवेदन शुल्क: सामान्य के लिए 350 रपए, ओबीसी के लिए 250, एससी-एसटी-दिव्यांग के लिए 200 रुपए है।

लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवारों को 6 महीने के प्रशिक्षण में प्रदर्शन के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।

