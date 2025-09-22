CG Vyapam Jobs 2025: 10+2 और ITI पास वालों के लिए खुशखबरी, निकली है भर्ती; मिलेगी बेहतर सैलरी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने Hand Pump Technician Recruitment 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 50 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।