CG Vyapam Jobs 2025: 10+2 और ITI पास वालों के लिए खुशखबरी, निकली है भर्ती; मिलेगी बेहतर सैलरी

CG Vyapam Hand Pump Technician Recruitment 2025 के लिए 50 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं और ITI पास उम्मीदवार 10 अक्टूबर तक vyapamcg.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 09:45 PM
CG Vyapam Jobs 2025: 10+2 और ITI पास वालों के लिए खुशखबरी, निकली है भर्ती; मिलेगी बेहतर सैलरी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने Hand Pump Technician Recruitment 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 50 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पद विवरण और सैलरी

इस भर्ती में कुल 50 पदों पर नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-5 वेतनमान के तहत 22,400 रुपये से 71,200 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी।

कैसे करें आवेदन

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।
  2. Hand Pump Technician Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  3. मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  4. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
  5. भविष्य के लिए आवेदन की प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

