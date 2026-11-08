Jobs: छत्तीसगढ़ व्यापम में बंपर भर्ती, ग्रुप 2 के 1,710 पदों के लिए आवेदन शुरू, 27 नवंबर तक करें अप्लाई
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) ने ग्रुप-2 सब ग्रुप-2 के तहत 1,710 पदों पर भर्ती निकाली है। 5 से 27 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, जबकि परीक्षा 10 जनवरी 2027 को होगी।
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ा अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB), जिसे पहले CG व्यापम के नाम से जाना जाता था, ने ग्रुप-2 (तृतीय श्रेणी) उप समूह-02 के अंतर्गत 1,710 पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक ग्रेड-3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट, रजिस्ट्रेशन क्लर्क और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) जैसे 12 अलग-अलग श्रेणियों के पदों को भरा जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा 1,206 पद सहायक ग्रेड-3 के लिए आरक्षित हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल cgssb.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 5 नवंबर 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 27 नवंबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक)
फॉर्म संशोधन की तिथि : 28 नवंबर से 30 नवंबर 2026
लिखित परीक्षा की तिथि: 10 जनवरी 2027 (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक)
एडमिट कार्ड जारी होने की संभावित तिथि: 4 जनवरी 2027
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं अलग-अलग निर्धारित की गई हैं-
सहायक ग्रेड-3 व DEO: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा (या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा के साथ 10+2) और हिंदी/अंग्रेजी में निर्धारित टाइपिंग स्पीड अनिवार्य है।
स्टेनोग्राफर: ग्रेजुएट/10+2 के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा, स्टेनोग्राफी (शॉर्टहैंड) और टाइपिंग में दक्षता होना जरूरी है।
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI): ग्रेजुएसन की डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज के साथ शारीरिक मानकों को पूरी करना जरूरी है।
आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 के आधार पर उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। हालांकि, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, जिसे विभिन्न छूटों के साथ 45 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
उम्मीदवारों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा और पद के अनुसार आयोजित होने वाले स्किल टेस्ट (कंप्यूटर टाइपिंग / शॉर्टहैंड टेस्ट) व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे।
सफल अभ्यर्थियों को उनके पद के अनुसार पे-लेवल 4 से पे-लेवल 8 (लगभग 19,500 रुपये से 35,400 रुपये बेसिक सैलरी तथा नियमानुसार अन्य भत्ते) के तहत आकर्षक सैलरी दी जाएगी। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे बिना अंतिम तारीख का इंतजार किए समय रहते अपना फॉर्म सबमिट कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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