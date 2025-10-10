CG Vyapam Constable Result Topper List : छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कमल सिंह टॉप पर, देखें टॉपरों के मार्क्स
CG Vyapam Constable Result : छत्तीसगढ़ व्यापम ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। सीजी व्यापमं से यह परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित की गई थी। इसमें करीब 40 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक संवर्ग के 5967 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर 2023 में वैकेंसी निकली थी। कुछ महीने पहले फिजिकल टेस्ट हुआ था जिसके 40673 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।
लिखित परीक्षा में 40169 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 503 अनुपस्थित थे। व्यापमं में परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की प्राप्तांक सहित कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसके साथ ही फाइनल मॉडल आंसर भी जारी की गई है।
सभी 40169 परीक्षार्थियों के मार्क्स देखें
यहां देखें मेरिट लिस्ट में टॉपरो के नाम
क्रम. नाम कुल अंक
1 कमल सिंह 88.000
2 गजेंद्र प्रसाद 87.000
3 सोमनाथ यादव 87.000
4 शून्य कमल 87.000
5 योगेश्वर 87.000
6 चन्द्रहास 87.000
7 जीतेन्द्र कुमार 86.000
8 जैलेश्वर कुमार वर्मा 86.000
9 जितेश 86.000
10 योगेश सिंह यादव 86.000
11 नोमेश कुमार 86.000
12 देवेन्द्र जंघेल 86.000
13 विजेंद्र कुमार कश्य 85.000
14 विनोद कुमार 85.000
15 पंकज कुमार गर्ग 85.000
16 युवराज यादव 85.000
17 राहुल वेयर 85.000
18 लक्ष्मी रेवड़ साहू 85.000
19 रूपेश रजक 85.000
20 अमितेश कश्यप 85,000
21 वैभव लक्ष्मी वर्मा 85.000
22 सत्यम कुमार धुरू 85.000
23 चमन पटेल 85.000
24 मनीष प्रसाद 84.000
25 विक्रम कंसारी 84,000
26 हरेन्द्र सिंह 84.000
27 अजय 84.000
28 रुस्तम सिंह नागेशवा 84,000
29 योगेश्वर प्रसाद 84.000
30 प्रकाश यादव 84.000
31 भूपेन्द्र सिन्हा 84.000
32 मुरलीध्वज 84.000
33 पूर्णानन्द 84.000
34 जेलेश्वर 84.000
35 मंजीत कुमार 84.000
36 सौरव कुमार 84.000
37 रितिक सिंह ठाकुर 84.000
38 देवेन्द्र कुमार राजपूत 84.000
39 मोनिका 84.000
40 कोमल साहू 84.000