CG Vyapam Constable Result Topper List : छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कमल सिंह टॉप पर, देखें टॉपरों के मार्क्स

CG Vyapam Constable Result : छत्तीसगढ़ व्यापम ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं।

Follow Us on

Fri, 10 Oct 2025 12:12 PM

CG Vyapam Constable Result : छत्तीसगढ़ व्यापम ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। सीजी व्यापमं से यह परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित की गई थी। इसमें करीब 40 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक संवर्ग के 5967 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर 2023 में वैकेंसी निकली थी। कुछ महीने पहले फिजिकल टेस्ट हुआ था जिसके 40673 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।

लिखित परीक्षा में 40169 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 503 अनुपस्थित थे। व्यापमं में परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की प्राप्तांक सहित कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसके साथ ही फाइनल मॉडल आंसर भी जारी की गई है।

2 गजेंद्र प्रसाद 87.000

3 सोमनाथ यादव 87.000

4 शून्य कमल 87.000

5 योगेश्वर 87.000

6 चन्द्रहास 87.000

7 जीतेन्द्र कुमार 86.000

8 जैलेश्वर कुमार वर्मा 86.000

9 जितेश 86.000

10 योगेश सिंह यादव 86.000

11 नोमेश कुमार 86.000

12 देवेन्द्र जंघेल 86.000

13 विजेंद्र कुमार कश्य 85.000

14 विनोद कुमार 85.000

15 पंकज कुमार गर्ग 85.000

16 युवराज यादव 85.000

17 राहुल वेयर 85.000

18 लक्ष्मी रेवड़ साहू 85.000

19 रूपेश रजक 85.000

20 अमितेश कश्यप 85,000

21 वैभव लक्ष्मी वर्मा 85.000

22 सत्यम कुमार धुरू 85.000

23 चमन पटेल 85.000

24 मनीष प्रसाद 84.000

25 विक्रम कंसारी 84,000

26 हरेन्द्र सिंह 84.000

27 अजय 84.000

28 रुस्तम सिंह नागेशवा 84,000

29 योगेश्वर प्रसाद 84.000

30 प्रकाश यादव 84.000

31 भूपेन्द्र सिन्हा 84.000

32 मुरलीध्वज 84.000

33 पूर्णानन्द 84.000

34 जेलेश्वर 84.000

35 मंजीत कुमार 84.000

36 सौरव कुमार 84.000

37 रितिक सिंह ठाकुर 84.000

38 देवेन्द्र कुमार राजपूत 84.000

39 मोनिका 84.000