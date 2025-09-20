CG Vyapam Constable Result Link: छत्तीसगढ़ कांस्टेबल रिजल्ट जारी, हर्षित टॉपर, 13 के 0 व माइनस अंक, मेरिट लिस्ट लिंक
CG Vyapam Constable Result : छत्तीसगढ़ कांस्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 200 पदों पर भर्ती के लिए सीजी व्यापमं ने यह परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 216307 परीक्षार्थी शामिल थे।
CG Vyapam Constable Result : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एक्साइज कांस्टेबल भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीजी व्यापमं की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। कुल 200 पदों पर भर्ती के लिए सीजी व्यापमं ने यह परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 216307 परीक्षार्थी शामिल थे। परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की प्राप्तांक सहित कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है। टॉपर हर्षित कुमार देवानगन ने 100 में से 91.500 का स्कोर हासिल किया। 89.500 अंक के साथ रितेश कुमार गवेल दूसरे, 88.750 अंक के साथ राहुल वर्मा तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह करीब दो हजार परीक्षार्थियों का स्कोर 10 व इससे कम रहा। सबसे खराब प्रदर्शन दीपक द्विवेदी नाम के अभ्यर्थी का रहा जिसके माइनस 15 अंक रहे। 8 अभ्यर्थियों के माइनस में मार्क्स है। 5 के शून्य अंक हैं।
छत्तीसगढ़ व्यापम ने परिणाम के साथ ही फाइनल मॉडल आंसर भी जारी किया गया है। इस परीक्षा में भी व्यापमं 100 सही सवाल नहीं पूछ पाया। छह प्रश्नों को विलोपित किया गया, जबकि 2 प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर मान्य किए गए।
कद काठी क्या मांगी गई
शारीरिक अर्हताये: आवेदक जो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता पूर्ण करते हों :-
पुरुष
ऊंचाई- 167.5 सेमी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊंचाई 165 सेमी
सीना- 81 सेमी (सामान्य स्थिति में)
86 सेमी (फुलाने पर)
महिला कर्मचारियों के लिये
ऊंचाई- 152.4 (से.मी.)
कैसे चेक करें रिजल्ट
- vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।
- आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा (ABA25) रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर व पासवर्ड डालें। लॉग इन करें।
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।