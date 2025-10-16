CG Vyapam Calendar : छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड, प्री बीएड, सेट, सहायक ग्रेड-3 समेत 28 परीक्षाओ की तिथियां जारी
संक्षेप: CG Vyapam Calendar 2025: छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की 7 मई 2026 से 21 जून 2026 तक प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें पीपीटी, पीएमएसएससी, पीईटी, एमएससी नर्सिंग, पीपीएचटी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, प्री बीएलएड, प्री डीएलएड आदि परीक्षाएं शामिल हैं।
CG Vyapam Calendar 2025: छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने वर्ष 2026 में होने वाली भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अप्रैल से दिसंबर 2026 तक 28 परीक्षाएं होंगी। इसमें लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, परिवहन आरक्षक, फायरमैन, प्रयोगशाला परिचारक, राज्य पात्रता परीक्षा, सहायक ग्रेड-3 आदि परीक्षाएं शामिल हैं। तीन तिथियां आरक्षित भी रखी गई हैं। 12 अप्रैल से फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की भर्ती परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद परिवहन आरक्षक के लिए 19 अप्रैल, हाईकोर्ट में डाटा एंट्री आपरेटर के लिए 28 जून, पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के लिए 12 जुलाई, फायरमैन के लिए 19 जुलाई, प्रयोगशाला परिचारक के लिए 26 जुलाई लैब असिस्टेंट के लिए 20 सितंबर और राज्य पात्रता परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।
इसके अलावा 7 मई से 21 जून तक प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें पीपीटी, पीएमएसएससी, पीईटी, एमएससी नर्सिंग, पीपीएचटी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, प्री बीएलएड, प्री डीएलएड आदि परीक्षाएं शामिल हैं।
सीजी व्यापम कैलेंडर जारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं – फार्मासिस्ट ग्रेड –2 — 12-04-2026
परिवहन अधिकारी – परिवहन आरक्षक — 19-04-2026
राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड – उप निरीक्षक — 26-04-2026
तकनीकी शिक्षा – पीपीटीई (PPT26) — 07-05-2026
तकनीकी शिक्षा – एमसीए (MCA26) — 07-05-2026
तकनीकी शिक्षा – पीईटी (PET26) — 14-05-2026
चिकित्सा शिक्षा – एमएससीएन नर्सिंग (MSCN-26) — 14-05-2026
तकनीकी शिक्षा – पीपीएचटी (PPHT26) — 21-05-2026
चिकित्सा शिक्षा – पोस्ट बेसिक नर्सिंग (PBN26) — 21-05-2026
एससीईआरटी – डीएलएड (D.El.Ed26) — 04-06-2026
एससीईआरटी – बीएड (B.Ed26) — 11-06-2026
चिकित्सा शिक्षा – बीएससी नर्सिंग (BSCN26) — 11-06-2026
कृषि – पीएटी / पीवीपीटी (PAT/PVPT26) — 21-06-2026
छ.ग. उच्च न्यायालय – डेटा एंट्री ऑपरेटर — 28-06-2026
सहकारिता – उप अंकेक्षक — 05-07-2026
गृह (पुलिस) – सहायक उप निरीक्षक (एम) — 12-07-2026
नगर सेना – फायरमैन — 19-07-2026
पर्यावरण संरक्षण मंडल – प्रयोगशाला परिचारक — 26-07-2026
जल संसाधन अनुरेखक (सिविल) 02-08-2026
संचालनालय ओटी टेक्निशियन 30-08-2026
विधि विधायी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण सहायक ग्रेड -3 06-09-2026
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक 20-09-2026
पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण सहायक ग्रेड -3 27-09-2026
उच्च शिक्षा विभाग राज्य पात्रता परीक्षा (SET26) 04-10-2026
आरक्षित 11-10-2026
आरक्षित 25-10-2026
नगर सेना स्टोरकीपर 22-11-202
आरक्षित 29-11-2026
प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहायक ग्रेड -3 06-12-2026
संयुक्त भर्ती परीक्षा स्टेनोग्राफर 13-12-2026
संयुक्त भर्ती परीक्षा सहायक ग्रेड -3 20-12-2026