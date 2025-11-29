CG Vyapam Amin Admit card : छत्तीसगढ़ अमीन भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें ड्रेस कोड

संक्षेप: CG Vyapam Amin Admit card : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर के अंतर्गत अमीन पदों की भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

CG Vyapam Amin Admit card : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर के अंतर्गत अमीन पदों की भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से दोपहर सवा 2 बजे तक होगी।

2. परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के प्रस्तुत न करने की स्थिति में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3. परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व यानी 11.30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया जावेगा।

4. (a) हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनें। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मेरून, बैंगनी, व गहरे पॉलकेडॉटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। बिना जेब वाला स्वेटर पहन सकते हैं। तलाशी के समय स्वेटर उतारना होगा। स्वेटर के लिए आधे बाह या हल्के रंग की शर्त नहीं है।

5. फुटवियर में केवल चप्पल पहनें।

6. कान में किसी भी प्रकार की जूलरी पहनना मना है।

8. परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के कागज, उपकरण, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट आदि लाने की जाने की मनाही है।

9. शारीरिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा।