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CG TET Result 2026 OUT : छत्तीसगढ़ टीईटी रिजल्ट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जारी, Direct Link

Mar 20, 2026 08:46 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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CG TET Result 2026 Link , vyapamcg.cgstate.gov.in : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर सीजी टीईटी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 

CG TET Result 2026 OUT : छत्तीसगढ़ टीईटी रिजल्ट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जारी, Direct Link

CG TET Result 2026 Link , vyapamcg.cgstate.gov.in : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर सीजी टीईटी रिजल्ट चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते है। रिजल्ट में अभ्यर्थियों को पात्र और अपात्र दर्शाया गया है। सीजी व्यापमं ने कक्षा 5वीं तक और कक्षा 6 से 8वीं तक दोनों पेपरों के रिजल्ट के लिंक अलग अलग जारी किए हैं। साथ ही रिजल्ट संग फाइनल आंसर-की भी जारी की है।

सीजी टीईटी 2026 परीक्षा 1 फरवरी को दो पालियों में पेपर-1 (कक्षा 1 से 5) और पेपर-2 (कक्षा 6 से 8) के लिए हुई थी। पहली पारी में परीक्षा कक्षा एक से पांच और दूसरी पाली में कक्षा छह से 8 के लिए हुई थी।

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उम्मीदवार सीजी टीईटी 2026 रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

- ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें

- CG TET 2026 रिजल्ट लिंक (संबंधित पेपर का) चुनें।

- रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालें

- नतीजा देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

CG TET Result 2026: सीजी टीईटी स्कोरकार्ड में क्या होता है

सीजी टीईटी स्कोरकार्ड में कई जरूरी डिटेल्स होती हैं जिन्हें उम्मीदवारों को ध्यान से वेरिफाई करना चाहिए, जिनमें उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि, परीक्षा का नाम और पेपर (पेपर I या पेपर II), विषय-वार अंक और कुल प्राप्त अंक, अधिकतम अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस, साथ ही उम्मीदवार की कैटेगरी और परीक्षा की तारीख शामिल हैं।

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न्यूनतम अंक

सीजी टीईटी में पास होने के लिए न्यूनतम अंक जरूरी होते हैं, जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल तय करता है। सामान्य वर्ग के लिए 60% (150 में 90 अंक) और SC/ST/OBC/PWD वर्ग के लिए 50% (150 में 75 अंक) लाना आवश्यक है।

भर्तियों के लिए आवेदन के होंगे पात्र

यदि आपने निर्धारित कट-ऑफ अंक हासिल कर लिए हैं, तो आप शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके बाद, उम्मीदवार राज्य में निकलने वाली सरकारी शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार पात्र हो गए हैं, ऐसे अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर (Paper-I) या उच्च प्राथमिक स्तर (Paper-II) के लिए टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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