CG TET Admit Card Link: छत्तीसगढ़ टीईटी एडमिट कार्ड vyapamcg.cgstate.gov.in पर जारी, जानें ड्रेस कोड

CG TET Admit Card 2026 Link: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर सीजी टीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड दर्ज करना होगा। सीजी टीईटी 2026 परीक्षा 1 फरवरी को दो पालियों में पेपर-1 (कक्षा 1 से 5) और पेपर-2 (कक्षा 6 से 8) के लिए होगी। परीक्षा केंद्र पर हाल टिकट के साथ एक मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड दर्ज करना होगा।

टीईटी प्रथम पाली (1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए) सुबह 9:30 से दोपर 12:15 बजे तक होगी। टीईटी द्वितीय पाली (6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए) दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:45 बजे तक होगी।

CG TET 2026 Admit Card: यूं डाउनलोड करें - छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर उपलब्ध, 'एडमिट कार्ड' टैब पर क्लिक करें।

- फिर, टीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

- लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

क्या हैं नियम - परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना चाहिए। परीक्षा दिवस को परीक्षा शुरु होने के 30 मिनट पहले ही मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे. 01 फरवरी 2026 को प्रथम पाली सुबह 09.30 बजे से शुरु होगी, इसलिये 30 मिनट पहले सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा. इसी तरह द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरु होगी, इसलिए 30 मिनट पहले दोपहर 2.30 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद होगा।

पहनने होंगे चप्पल और हल्के रंग के कपड़े परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हल्के रंग की आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आना होगा. काले, गहरे नीले, गहरा हरा, जामुनी, मैंरून, बैंगनी रंग और गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट के) अनुमति होगी। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षाकर्मी से जांच करना होगा।

केवल चप्पल पहन कर आने की अनुमति होगी एवं कान में किसी भी प्रकार की आभूषण पहनना वर्जित रहेगा।