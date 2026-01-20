Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CG TET Admit Card 2026 Link: CG Vyapam cgtet admit card out know dress code guidelines vyapamcg cgstate gov in
CG TET Admit Card Link: छत्तीसगढ़ टीईटी एडमिट कार्ड vyapamcg.cgstate.gov.in पर जारी, जानें ड्रेस कोड

CG TET Admit Card Link: छत्तीसगढ़ टीईटी एडमिट कार्ड vyapamcg.cgstate.gov.in पर जारी, जानें ड्रेस कोड

संक्षेप:

CG TET Admit Card 2026 Link: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।  vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर सीजी टीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Jan 20, 2026 10:36 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

CG TET Admit Card 2026 Link: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर सीजी टीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड दर्ज करना होगा। सीजी टीईटी 2026 परीक्षा 1 फरवरी को दो पालियों में पेपर-1 (कक्षा 1 से 5) और पेपर-2 (कक्षा 6 से 8) के लिए होगी। परीक्षा केंद्र पर हाल टिकट के साथ एक मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड दर्ज करना होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टीईटी प्रथम पाली (1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए) सुबह 9:30 से दोपर 12:15 बजे तक होगी। टीईटी द्वितीय पाली (6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए) दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:45 बजे तक होगी।

CG TET 2026 Admit Card: यूं डाउनलोड करें

- छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर उपलब्ध, 'एडमिट कार्ड' टैब पर क्लिक करें।

- फिर, टीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

- लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

क्या हैं नियम

- परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना चाहिए। परीक्षा दिवस को परीक्षा शुरु होने के 30 मिनट पहले ही मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे. 01 फरवरी 2026 को प्रथम पाली सुबह 09.30 बजे से शुरु होगी, इसलिये 30 मिनट पहले सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा. इसी तरह द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरु होगी, इसलिए 30 मिनट पहले दोपहर 2.30 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद होगा।

Direct Link

पहनने होंगे चप्पल और हल्के रंग के कपड़े

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हल्के रंग की आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आना होगा. काले, गहरे नीले, गहरा हरा, जामुनी, मैंरून, बैंगनी रंग और गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट के) अनुमति होगी। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षाकर्मी से जांच करना होगा।

केवल चप्पल पहन कर आने की अनुमति होगी एवं कान में किसी भी प्रकार की आभूषण पहनना वर्जित रहेगा।

परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णता वर्जित रहेगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Cg Tet
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।