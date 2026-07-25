सहायक शिक्षकों के 2292 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास और DElEd वाले करें आवेदन
छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के पद पर 2292 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई 2026 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के पद पर 2292 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई 2026 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे और परीक्षा शुल्क का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा। भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। आधिकारिक नोटिफिकेशन CGESB की आधिकारिक वेबसाइट और व्यापम पोर्टल vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
कुल पद
इस सीधी भर्ती के तहत कुल 2292 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें ई-संवर्ग (E-Cadre) के 795 पद और टी-संवर्ग (T-Cadre) के 1497 पद शामिल हैं।
वेतनमान
यह पद अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का है, जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 तय किया गया है।
जिलेवार पद
सबसे ज्यादा पद जशपुर (150 पद), बस्तर (125 पद), रायगढ़ (120 पद) और बीजापुर (105 पद) में हैं। वहीं सबसे कम पद दंतेवाड़ा (50 पद), सूरजपुर (50 पद), महासमुंद (65 पद) और बालोद (70 पद) जिलों के लिए हैं।
पात्रता की शर्तें
मूल निवासी: भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 की स्थिति में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। दिव्यांगों और शासकीय सेवकों को भी नियमानुसार छूट मिलेगी, लेकिन किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता:
अभ्यर्थी को न्यूनतम 45% या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed / D.Ed), या चार वर्षीय बी.एल.एड. (B.El.Ed), या स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है।
- अभ्यर्थी को प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
परीक्षा का पैटर्न -
परीक्षा का प्रश्नपत्र कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे:
हिंदी: 15 अंक
अंग्रेजी: 10 अंक
गणित: 15 अंक
पर्यावरण अध्ययन: 10 अंक
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र: 15 अंक
सामान्य मानसिक योग्यता: 15 अंक
सामान्य ज्ञान: 15 अंक
कंप्यूटर शिक्षा: 05 अंक
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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