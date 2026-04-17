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CG Teacher Vacancy : छत्तीसगढ़ में निकली सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती, परीक्षा अक्टूबर में

Apr 17, 2026 09:46 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें से 795 पद ई-संवर्ग की शालाओं तथा 1497 पद टी-संवर्ग की शालाओं में भरे जाएंगे।

CG Teacher Vacancy : छत्तीसगढ़ में निकली सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती, परीक्षा अक्टूबर में

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से की गई घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग के तहत कुल 5000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें से 795 पद ई-संवर्ग की शालाओं तथा 1497 पद टी-संवर्ग की शालाओं में भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, इन पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य शर्तें विस्तृत विज्ञापन में दी जाएंगी जो कि आज जारी किया जा सकता है।

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डीपीआई के आदेश के अनुसार विस्तृत विज्ञापन व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in एवं स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम भी व्यापमं की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापमं द्वारा किया जाएगा।

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व्याख्याता एवं शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द

डीपीआई के उप संचालक एन बंजारा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि संबंधी जानकारी व्यापमं द्वारा जारी की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप व्याख्याता एवं शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

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Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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