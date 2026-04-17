CG Teacher Vacancy : छत्तीसगढ़ में निकली सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती, परीक्षा अक्टूबर में
स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें से 795 पद ई-संवर्ग की शालाओं तथा 1497 पद टी-संवर्ग की शालाओं में भरे जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से की गई घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग के तहत कुल 5000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें से 795 पद ई-संवर्ग की शालाओं तथा 1497 पद टी-संवर्ग की शालाओं में भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, इन पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य शर्तें विस्तृत विज्ञापन में दी जाएंगी जो कि आज जारी किया जा सकता है।
डीपीआई के आदेश के अनुसार विस्तृत विज्ञापन व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in एवं स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम भी व्यापमं की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापमं द्वारा किया जाएगा।
व्याख्याता एवं शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द
डीपीआई के उप संचालक एन बंजारा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि संबंधी जानकारी व्यापमं द्वारा जारी की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप व्याख्याता एवं शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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