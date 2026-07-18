CG Pre BEd Result 2026: छत्तीसगढ़ प्री बीएड रिजल्ट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जारी, विश्वेषर सिंह ने किया टॉप
CG Pre BEd Result 2026: छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (CG Vyapam) ने CG Pre BEd Result 2026 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब vyapamcg.cgstate.gov.in से अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
CG Pre BEd Result 2026: छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (CG Vyapam) ने CG Pre BEd Result 2026 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in से अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। परिणामों के साथ-साथ बोर्ड ने फाइनल आंसर की और मेरिट लिस्ट भी जारी की है, जिनका इस्तेमाल राज्य भर में BEd प्रोग्राम में एडमिशन की प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। परिणाम स्कोरकार्ड के रूप में जारी किया गया है, जिसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक और रैंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।
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CG Pre BEd Result 2026: परिणाम देखने के स्टेप्स
- आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।
- CG Pre BEd “Result” 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
- जरूरी लॉगिन क्रेडेंशियल (लॉगिन जानकारी) दर्ज करें।
- परिणाम देखने के लिए जानकारी सबमिट करें।
- आपको स्क्रीन पर CG Pre BEd 2026 का स्कोरकार्ड दिखाई देगा।
- परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।
देखें टॉपरों की लिस्ट
व्यापम बी.एड. संयुक्त मेरिट सूची के टॉप 20 उम्मीदवारों के नाम, रैंक, अंक और श्रेणी (पूरी तरह से हिंदी में) इस प्रकार हैं:
1. विशेषेश्वर सिंह कंवर - रैंक: 1, श्रेणी: अनुसूचित जनजाति (एसटी), अंक: 88.000।
2. स्नेहा विश्वास - रैंक: 2, श्रेणी: सामान्य (अनारक्षित), अंक: 87.000।
3. दीपक कुमार - रैंक: 3, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 86.000।
4. कृष्णा पटेल - रैंक: 4, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 86.000।
5. आशीष साहू - रैंक: 5, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 86.000।
6. मनीष वर्मा - रैंक: 6, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 85.000।
7. भीखम चंद - रैंक: 7, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 84.000।
8. शुभम - रैंक: 8, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 84.000।
9. भारती साहू - रैंक: 9, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 84.000।
10. अमरीका चंद्रा - रैंक: 10, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 84.000।
11. छायांक नायक - रैंक: 11, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 84.000।
12. कुंदन देवांगन - रैंक: 12, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 83.000।
13. आदित्य राज गुप्ता - रैंक: 13, श्रेणी: सामान्य (अनारक्षित), अंक: 83.000।
14. वीरेंद्र साहू - रैंक: 14, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 83.000।
15. ज्योति पटेल - रैंक: 15, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 83.000।
16. चेतन लाल - रैंक: 16, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 83.000।
17. वासुदेव - रैंक: 17, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 83.000।
18. होमेंद्र कुमार गावेल - रैंक: 18, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 83.000।
19. प्रेम प्रकाश - रैंक: 19, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 82.000।
20. नितेश कुमार किरण - रैंक: 20, श्रेणी: अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अंक: 82.000।
नोट: उम्मीदवारों का व्यक्तिगत विवरण, जाति और श्रेणी उनके आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पर आधारित है, जिसे व्यापम (VYAPAM) द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।
जो उम्मीदवार परीक्षा पास करेंगे, उन्हें सीट अलॉटमेंट के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। परिणाम के साथ जारी मेरिट लिस्ट काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया के लिए पात्रता तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।
अहम बातें
परिणाम केवल ऑनलाइन उपलब्ध है और उम्मीदवारों को कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।
परिणाम तैयार करने के लिए फ़ाइनल आंसर की का इस्तेमाल किया गया है।
काउंसलिंग और एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा।
उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड में दी गई जानकारी को ध्यान से वेरिफाई करना चाहिए।
प्रोविज़नल आंसर की पर उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की तैयार की गई है। परिणाम इसी फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी