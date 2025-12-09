CG Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 रिजल्ट cgpolice.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: CG Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

CG Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास करने के बाद अगले चरणों में हिस्सा लिया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की गई है, जिसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और उसके बाद ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया था। PET में उम्मीदवार की शारीरिक क्षमता का आकलन किया जाता है। ट्रेड टेस्ट 17 नवंबर से 19 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। कांस्टेबल (ड्राइवर) और कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) जैसे पदों के लिए आवश्यक प्रैक्टिकल स्किल्स की जांच करता है।

रिजल्ट में, उम्मीदवार लिखित परीक्षा, PET और ट्रेड टेस्ट, तीनों के मार्क्स देख सकते हैं। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार की ओवरऑल रैंकिंग और मेधावी स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है।

CG Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक करें? 1. सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाएं।

2. होम पेज पर, "Recruitment" या "कांस्टेबल रिजल्ट 2025" से जुड़े लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

3. ट्रेड टेस्ट या पीईटी रिजल्ट के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

4. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और अन्य आवश्यक डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

5. डिटेल्स सबमिट करने के बाद, आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

7. इस स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।