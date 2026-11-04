10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, छत्तीसगढ़ पुलिस में बस्तर फाइटर्स कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती
छत्तीसगढ़ पुलिस ने बस्तर फाइटर्स कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं पास योग्य स्थानीय अभ्यर्थी 12 दिसंबर 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं के लिए खाकी वर्दी पहनने और राज्य की सुरक्षा में योगदान देने का एक बेहतरीन मौका सामने आया है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने बस्तर फाइटर्स के तहत कांस्टेबल पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बस्तर फाइटर्स में कुल 417 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में 12 दिसंबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक) ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता और आयु सीमा
छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर फाइटर्स भर्ती के लिए विभाग द्वारा ये मापदंड तय किए गए हैं-
स्थानीय निवासी: इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का संबंधित जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
शैक्षणिक योग्यता: सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है। वहीं, अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग और नक्सल प्रभावित या राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं कक्षा पास होना भी पर्याप्त है।
आयु सीमा: अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष (1 जनवरी 2026 के आधार पर) होनी चाहिए। राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्गों, स्थानीय महिलाओं और पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
शारीरिक मापदंड और चयन प्रक्रिया
बस्तर फाइटर्स कांस्टेबल के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक माप (PST): अनारक्षित, SC और OBC पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी और महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 153 सेमी होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति (ST) के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 150 सेमी और महिलाओं के लिए 148 सेमी की न्यूनतम ऊंचाई तय की गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी सीना फुलाना अनिवार्य होगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): यह परीक्षा 100 अंकों की होगी।
लिखित परीक्षा: शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 50 अंकों की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग और स्थानीय भौगोलिक व सामाजिक संरचना से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
इंटरव्यू व बोनस अंक: 20 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खेलकूद, एनसीसी 'C' प्रमाणपत्र या बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को 30 अंक तक का बोनस अंक मिल सकता है।
आवेदन कैसे करें?
इस भर्ती के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑफलाइन आयोजित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन फॉर्म जिला पुलिस कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त करें। आवेदन फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां ध्यान से भरें। स्व-प्रमाणित शैक्षणिक मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करें। पूरी तरह भरे हुए आवेदन फॉर्म को खुद जाकर निर्धारित पुलिस कार्यालय के काउंटर पर जमा करें या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे से पहले संबंधित कार्यालय के पते पर भेज दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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