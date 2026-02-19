Hindustan Hindi News
CG Mandi Nirikshak Recruitment 2026: मंडी सब-इंस्पेक्टर के 200 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट अभी करें अप्लाई

Feb 19, 2026 06:47 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CG Mandi Nirikshak Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत मंडी सब-इंस्पेक्टर के 200 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

CG Mandi Nirikshak Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत मंडी सब-इंस्पेक्टर के 200 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न मंडियों में तकनीकी और प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

रिक्तियों का विवरण और आरक्षण

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 200 पदों को भरा जाएगा। इन पदों में नियमित और बैकलॉग दोनों तरह की रिक्तियां शामिल हैं। श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

अनारक्षित (General): 75 पद

अनुसूचित जनजाति (ST): 58 पद (+ 20 बैकलॉग पद)

अनुसूचित जाति (SC): 22 पद

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 25 पद

योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों और आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/महिला) को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिससे अधिकतम आयु 45 वर्ष तक हो सकती है।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू होने की तिथि: 6 फरवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 27 फरवरी 2026 (शाम 5:00 बजे तक)

करेक्शन विंडो: 28 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 20 अप्रैल 2026

परीक्षा की संभावित तिथि: 26 अप्रैल 2026

आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।
  2. अब आप Online Application सेक्शन में पर क्लिक करें।

3. विज्ञापन ‘छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, नवा रायपुर के अंतर्गत उप निरीक्षक पदों की लिखित भर्ती परीक्षा (MBSI26)’ पर क्लिक करें।

4. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और कार्य अनुभव भरें।

5. अपना अपडेटेड रिज्यूमे (PDF), फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

6. आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

चयन प्रक्रिया और वेतनमान

चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इसमें दो मुख्य चरण शामिल हैं:

लिखित परीक्षा (CBT/OMR): यह एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को प्रमाणपत्रों की जांच के लिए बुलाया जाएगा।

वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 6 के तहत वेतन दिया जाएगा। वेतनमान की सीमा 25,300 रुपये से 80,500 रुपये के बीच होगी, साथ ही शासन द्वारा देय अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

