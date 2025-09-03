8वीं से 12वीं पास के लिए शानदार मौका, फॉरेंसिक टीम में पाएं सरकारी नौकरी; तुरंत करें आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (CG FSL) ने क्लास-IV के 39 पदों पर भर्ती निकाली है। 8वीं से 12वीं पास उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब (Chhattisgarh State Forensic Science Laboratory - CG FSL) ने क्लास-IV श्रेणी के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 39 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनमें लैब अटेंडेंट, विसरा कटर और बोन कटर के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार सीजी एफएसएल की आधिकारिक वेबसाइट fsl.cg.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कुल पदों की संख्या 39 है, जिसमें लैबोरेट्री अटेंडेंट के लिए 25 पद, विसरा कटर के लिए 11 पद और बोन कटर के लिए 3 पद शामिल हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो न्यूनतम योग्यता के साथ सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो लैबोरेट्री अटेंडेंट के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है और उसमें साइंस विषय होना चाहिए। वहीं, विसरा कटर और बोन कटर के पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है, जबकि अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं तक ही मान्य होगी। उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तय की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान है।

वेतनमान की बात करें तो लैबोरेट्री अटेंडेंट को बेसिक वेतन 18000 रुपये (पे मैट्रिक्स लेवल-3) मिलेगा। वहीं, विसरा कटर और बोन कटर दोनों के लिए बेसिक वेतन 15600 रुपये (पे मैट्रिक्स लेवल-1) तय किया गया है। इस तरह यह भर्ती युवाओं के लिए स्थिर और सम्मानजनक वेतन वाली नौकरी साबित हो सकती है।