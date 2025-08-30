CG DElEd , BEd : छत्तीसगढ़ बीएड व डीएलएड दाखिले के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू, देखें अहम तिथियां

छत्तीसगढ़ के बीएड, डीएलएड दाखिले के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। अभ्यर्थी एससीइआरटी के वेबसाइट www.scert.cg.gov.in में काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर चॉइस फार्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के बीएड, डीएलएड, बीए-बीएड और बीएससी-बीएड पाठ्यक्रम 2025 में दाखिले के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। 29 अगस्त से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी एससीइआरटी के वेबसाइट www.scert.cg.gov.in में काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर चॉइस फार्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस राउंड में इस बार तीन लिस्ट जारी होगी जबकि पहले दो लिस्ट जारी हुआ करती थी। संचालक एससीइआरटी ने बताया कि विस्तृत सीट आवंटन कार्यक्रम, आवश्यक दिशा निर्देश, प्रवेश नियम व प्रक्रिया, महाविद्यालयों व संस्थानों की सूची व शुल्क की जानकारी एससीइआरटी रायपुर के वेबसाइट में उपलब्ध है। आबंटन प्रक्रिया व्यापम द्वारा जारी प्री.बी.एड/प्री. डी.एल.एड. परीक्षा 2025 के प्राप्तांक के आधार पर तथा बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. में शासन द्वारा विगत 07 अगस्त को जारी नियम निर्देशानुसार 10+2 के प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बी.एड., डी.एल.एड., बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. के अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आवंटन के लिए फार्म जमा करने की तिथि 29 अगस्त से 04 सितम्बर तक निर्धारित की गई है। इसी तरह प्रथम चरण की प्रथम सूची के लिए 09 से 10 सितम्बर तक दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण की प्रथम सूची 11 सितम्बर को जारी की जाएगी तथा आबंटित अभ्यर्थी के लिए महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 11 से 15 सितम्बर तक तिथि निर्धारित की गई है।

- खाली सीटों की जानकारी 16 सितम्बर तक दी जाएगी - प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावा आपत्ति के लिए 17 सितम्बर, प्रथम चरण की द्वितीय सूची 18 सितम्बर तक ली जाएगी।

- प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु तिथि 18 से 22 सितम्बर निर्धारित की गई है।

- रिक्त सीटों की जानकारी 23 सितम्बर तक दी जाएगी। प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावा आपत्ति के लिए 24 सितम्बर की तिथि निर्धारित की गई है।

- प्रथम चरण की तृतीय सूची 25 सितम्बर को जारी की जाएगी। प्रथम चरण की तीसरी सूची में आबंटित अभ्यर्थी 25 से 29 सितम्बर तक महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं तथा रिक्त सीटों की जानकारी 30 सितम्बर तक दी जाएगी।

- इसी प्रकार द्वितीय चरण में पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म 01 से 05 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। द्वितीय चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए 09 एवं 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

- द्वितीय चरण की प्रथम सूची 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी तथा आबंटित अभ्यर्थी 13 से 16 अक्टूबर तक महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। रिक्त सीटों की जानकारी 17 अक्टूबर को दी जाएगी। द्वितीय चरण की दूसरी सूची में 23 अक्टूबर तक दावा आपत्ति कर सकते हैं।

- 24 अक्टूबर को द्वितीय चरण की दूसरी सूची जारी की जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थी 24 से 28 अक्टूबर तक महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं एवं 29 अक्टूबर को रिक्त सीटों की जानकारी दी जाएगी। द्वितीय चरण की तीसरी सूची के लिए दावा आपत्ति 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं।

- द्वितीय चरण की तीसरी सूची 31 अक्टूबर को जारी होगी तथा 31 अक्टूबर से 06 नवम्बर तक चयनित अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे एवं 07 नवम्बर को रिक्त सीटों की जानकारी प्रदान की जाएगी।