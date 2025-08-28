आ गई सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन; किन्हें मिलेगा मौका

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि टॉप 20 पर्सेंटाइल में आने वाले छात्र-छात्राएं इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे। इस सूची के साथ-साथ विस्तृत दिशा-निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि प्रत्येक श्रेणी में 5% आरक्षण दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रहेगा।