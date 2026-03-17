Central Sanskrit Vacancy: संस्कृत विश्वविद्यालय में नॉन-टीचिंग के 144 पदों पर भर्ती शुरू,10वीं पास के लिए भी सुनहरा मौका
Central Sanskrit University Recruitment 2026: केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (CSU) ने अपने मुख्यालय और देश भर के विभिन्न परिसरों में नॉन-टीचिंग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 144 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
Central Sanskrit University Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (CSU) ने अपने मुख्यालय और देश भर के विभिन्न परिसरों में नॉन-टीचिंग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 144 रिक्त पदों को भरा जाएगा। विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए यह बड़ी भर्ती शुरू की है। जो उम्मीदवार संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हैं, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पदों का विवरण और रिक्तियां
इस भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए, बी और सी की श्रेणियों में कई तरह के पद शामिल हैं। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है:
लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC): 35 पद
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS): 22 पद
अपर डिवीजन क्लर्क (UDC): 16 पद
सेक्शन ऑफिसर : 11 पद
असिस्टेंट : 10 पद
लाइब्रेरी अटेंडेंट और पर्सनल असिस्टेंट: विभिन्न पद
अन्य पद: रजिस्ट्रार, सिस्टम एनालिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, ड्राइवर, और तकनीकी सहायक।
जरूरी तिथियां
उम्मीदवारों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए:
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 16 मार्च 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 16 अप्रैल 2026 (रात 11:30 बजे तक)
हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: पदों के अनुसार योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है:
MTS/ड्राइवर: 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है।
LDC/स्टेनोग्राफर: 12वीं पास होने के साथ-साथ टाइपिंग में दक्षता जरूरी है।
असिस्टेंट/UDC/सेक्शन ऑफिसर: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।
तकनीकी पद: संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा।
आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा पदों के आधार पर 35 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/PwBD) को आयु में विशेष छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क
चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और पद की आवश्यकता के अनुसार कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
आवेदन शुल्क: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए शुल्क पद के अनुसार निर्धारित है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क में नियमानुसार छूट प्रदान की गई है।
आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
- विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट sanskrit.nic.in पर जाएं।
2. 'Recruitment' सेक्शन में जाकर 'SAMARTH' पोर्टल के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें।
4. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी ध्यान से भरें।
5. फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
6. ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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