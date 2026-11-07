10वीं-ITI पास युवाओं के लिए मौका, रेलवे में निकली 2861 अप्रेंटिस पदों भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 2 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अलग-अलग ट्रेड में निकली है। साथ ही इस भर्ती अभियान के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर माह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। चलिए इस वैकेंसी की पूरी डिटेल जानते हैं।

अगर आप 10वीं और आईटीआई पास हैं और रेलवे में अप्रेंटिस के तौर पर ट्रेनिंग करने का मौका तलाश रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के 2861 पदों पर वैकेंसी निकाली है।इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 2 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अलग-अलग ट्रेड में निकली है। साथ ही इस भर्ती अभियान के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर माह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। चलिए इस वैकेंसी की पूरी डिटेल जानते हैं।

सेंट्रल रेलवे की इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों को अलग-अलग ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए मुंबई, भुसावल, पुणे, नागपुर और सोलापुर सहित कुल पांच क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक क्लस्टर के जरिए अलग-अलग वर्कशॉप और यूनिट में रिक्तियां निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपनी ITI ट्रेड के अनुसार क्लस्टर और यूनिट का चयन करना होगा। ध्यान रखें कि एक उम्मीदवार केवल एक ही क्लस्टर के लिए आवेदन कर सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी आवेदन शुरू होने की तारीख- 3 नवंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख- 2 दिसंबर 2026, शाम 5 बजे

ट्रेनिंग की अवधि- 1 साल

किन ट्रेड में होगी भर्ती?

इस भर्ती में फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक और स्टेनोग्राफर सहित कई ट्रेड के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक ट्रेड में पदों की संख्या क्लस्टर और संबंधित यूनिट के अनुसार अलग-अलग है। ऐसे में उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपने ट्रेड के लिए उपलब्ध सीटों की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाएं।

2. होमपेज पर Apprentice Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

3. नए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।

4. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म खोलें।

5. फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

6. अपनी ITI ट्रेड के अनुसार क्लस्टर और संबंधित यूनिट का चयन करें।

7. निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

8. आवेदन फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें और सबमिट कर दें।

9. आवेदन पूरा होने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

ऑनलाइन आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक-

शैक्षणिक योग्यता सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से जारी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC) होना अनिवार्य है।

आयु सीमा आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र कम से कम 15 साल और अधिकतम 24 साल होनी चाहिए। आयु की गणना 3 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी। SC/ST वर्ग को 5 साल, OBC वर्ग को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड सभी ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अवधि एक साल निर्धारित की गई है। ट्रेनिंग के दौरान चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 9600 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। यह मेरिट 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर तैयार होगी। यानी दोनों परीक्षाओं में मिले अंकों को समान महत्व दिया जाएगा। यदि दो उम्मीदवारों के अंक बराबर होते हैं, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट और प्रमाणपत्र।

ITI की मार्कशीट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट।

पासपोर्ट साइज फोटो।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर।