Central Bank Of India Recruitment 2026: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 350 SO पदों के लिए बढ़ी तारीख, 15 फरवरी तक करें आवेदन

संक्षेप: Central Bank Of India Recruitment 2026: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 350 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया की रजिस्ट्रेशन समय-सीमा को बढ़ा दिया है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Central Bank Of India Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 350 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया की रजिस्ट्रेशन समय-सीमा को बढ़ा दिया है। बैंक द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है।

पदों का विवरण और संख्या इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक दो प्रमुख श्रेणियों में विशेषज्ञों की नियुक्ति कर रहा है:

मार्केटिंग ऑफिसर (Scale I): 300 पद

फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (Scale III): 50 पद

ये पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे और चयनित उम्मीदवारों को सरकारी बैंक के आकर्षक वेतनमान और भत्तों का लाभ मिलेगा।

Central Bank Of India Recruitment 2026 Apply Online Link योग्यता और आयु सीमा (01 जनवरी 2026 तक) मार्केटिंग ऑफिसर: उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री के साथ मार्केटिंग में MBA या PGDM होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 2 साल का संबंधित कार्य अनुभव अनिवार्य है। इनकी आयु 22 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर: स्नातक डिग्री के साथ IIBF (फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस) का सर्टिफिकेट और कम से कम 5 साल का अनुभव आवश्यक है। आयु सीमा 25 से 35 वर्ष तय की गई है।

सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC) के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क और प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in या आईबीपीएस (IBPS) पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

सामान्य/OBC/EWS: (850 + GST) रुपये

SC/ST/दिव्यांग और महिला उम्मीदवार: (175 + GST) रुपये

चयन प्रक्रिया और वेतन चयन के लिए दो मुख्य चरण होंगे: पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए वेतनमान 48,480 से 85,920 रुपये और फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए 85,920 से 1,05,280 रुपये के बीच होगा।