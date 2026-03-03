CBI Specialist Officer Vacancy 2026: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 275 पदों पर निकली वैकेंसी
CBI Specialist Officer Jobs 2026: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक कुल 275 रिक्त पदों को भरने जा रहा है।
Central Bank of India SO Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक कुल 275 रिक्त पदों को भरने जा रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बैंक ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 10 मार्च 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह भर्ती बैंकिंग क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों के लिए एक बेहतरीन मंच है।
किन पदों पर होगी भर्ती?
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल I से लेकर स्केल V तक के विभिन्न श्रेणियों में विशेषज्ञों की मांग की है। मुख्य पदों में शामिल हैं:
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) ऑफिसर
डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर
क्रेडिट ऑफिसर और रिस्क मैनेजर
लॉ ऑफिसर और सुरक्षा अधिकारी
वित्तीय विश्लेषक और अर्थशास्त्री
योग्यता और आयु सीमा
पदों की विविधता के कारण, प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। सामान्य तौर पर, उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर या सीए (CA/ICWA) जैसी प्रोफेशनल डिग्री होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: विभिन्न पैमानों (Scales) के लिए आयु सीमा अलग-अलग है। आमतौर पर न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष (उच्चतम स्केल के लिए) तक रखी गई है। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/PwBD) को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों को दो मुख्य चरणों से गुजरना होगा:
ऑनलाइन लिखित परीक्षा: यह परीक्षा संभवतः मार्च या अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, बैंकिंग जागरूकता और तर्कशक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
इंटरव्यू: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
आवेदन शुल्क
SC/ST/PwBD और महिला उम्मीदवार: 175 रुपये (जीएसटी सहित)।
अन्य सभी श्रेणियां (General/OBC/EWS): 850 रुपये (जीएसटी सहित)।
कैसे करें आवेदन?
- बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Careers' टैब पर क्लिक करें।
3. "Recruitment of Specialist Officers 2025-26" के लिंक को चुनें।
4. 'New Registration' पर क्लिक कर अपनी जानकारी भरें।
5. फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ-साथ भत्ते, चिकित्सा सुविधा और देश के प्रतिष्ठित बैंक में काम करने का सम्मान मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स