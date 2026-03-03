Hindustan Hindi News
CBI Specialist Officer Vacancy 2026: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 275 पदों पर निकली वैकेंसी

Mar 03, 2026 09:21 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CBI Specialist Officer Jobs 2026: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक कुल 275 रिक्त पदों को भरने जा रहा है।

CBI Specialist Officer Vacancy 2026: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 275 पदों पर निकली वैकेंसी

Central Bank of India SO Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक कुल 275 रिक्त पदों को भरने जा रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बैंक ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 10 मार्च 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह भर्ती बैंकिंग क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों के लिए एक बेहतरीन मंच है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल I से लेकर स्केल V तक के विभिन्न श्रेणियों में विशेषज्ञों की मांग की है। मुख्य पदों में शामिल हैं:

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) ऑफिसर

डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर

क्रेडिट ऑफिसर और रिस्क मैनेजर

लॉ ऑफिसर और सुरक्षा अधिकारी

वित्तीय विश्लेषक और अर्थशास्त्री

योग्यता और आयु सीमा

पदों की विविधता के कारण, प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। सामान्य तौर पर, उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर या सीए (CA/ICWA) जैसी प्रोफेशनल डिग्री होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: विभिन्न पैमानों (Scales) के लिए आयु सीमा अलग-अलग है। आमतौर पर न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष (उच्चतम स्केल के लिए) तक रखी गई है। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/PwBD) को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों को दो मुख्य चरणों से गुजरना होगा:

ऑनलाइन लिखित परीक्षा: यह परीक्षा संभवतः मार्च या अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, बैंकिंग जागरूकता और तर्कशक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

इंटरव्यू: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होगी।

आवेदन शुल्क

SC/ST/PwBD और महिला उम्मीदवार: 175 रुपये (जीएसटी सहित)।

अन्य सभी श्रेणियां (General/OBC/EWS): 850 रुपये (जीएसटी सहित)।

कैसे करें आवेदन?

  1. बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Careers' टैब पर क्लिक करें।

3. "Recruitment of Specialist Officers 2025-26" के लिंक को चुनें।

4. 'New Registration' पर क्लिक कर अपनी जानकारी भरें।

5. फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ-साथ भत्ते, चिकित्सा सुविधा और देश के प्रतिष्ठित बैंक में काम करने का सम्मान मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

