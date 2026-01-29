मार्केटिंग ऑफिसर समेत 350 पदों पर मौका, आवेदन की आखिरी तारीख करीब; जानें पूरी डिटेल

संक्षेप: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज और मार्केटिंग ऑफिसर के 350 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 3 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं और अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के कुल 350 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 03 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के कुल 50 पद भरे जाएंगे, जिनमें 22 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए हैं। इस पद के लिए उम्मीदवार का किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। इसके साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में सर्टिफिकेट अनिवार्य है। सीएफए, सीए या एमबीए जैसी व्यावसायिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी के पास किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अधिकारी के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वर्तमान में विदेशी मुद्रा क्षेत्र में कार्यरत होना जरूरी है।

फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर का वेतन और आयु सीमा इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

मार्केटिंग ऑफिसर पद की शैक्षणिक योग्यता मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कुल 300 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 122 पद अनारक्षित वर्ग के हैं। उम्मीदवार का किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक है। इसके अलावा मार्केटिंग में विशेषज्ञता के साथ एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीपीएम या पीजीडीएम की डिग्री होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का कार्यानुभव और वर्तमान में विपणन क्षेत्र में कार्यरत होना अनिवार्य है।

मार्केटिंग ऑफिसर का वेतन और आयु सीमा मार्केटिंग ऑफिसर पद पर चयनित उम्मीदवारों को 48,480 रुपये से 85,920 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इस पद के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है।

आयु सीमा में छूट का प्रावधान आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। एससी और एसटी वर्ग को अधिकतम आयु में 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी।

क्या है चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में 70 प्रश्न संबंधित स्ट्रीम या कैटेगरी से और 30 प्रश्न बैंकिंग, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य व सामान्य ज्ञान से होंगे। परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी और गलत उत्तर पर नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा।

साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक क्या ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 100 अंकों के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस वर्ग को न्यूनतम 50 प्रतिशत, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक लाने होंगे।

सेवा बांड से जुड़ी जरूरी जानकारी चयनित उम्मीदवारों को बैंक में न्यूनतम तीन वर्ष तक सेवा देने के लिए सेवा क्षतिपूर्ति बांड भरना अनिवार्य होगा। यदि कोई उम्मीदवार तय अवधि से पहले सेवा छोड़ता है, तो उस पर बैंक द्वारा निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

आवेदन शुल्क का विवरण सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये रखा गया है। वहीं एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को 175 रुपये शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उम्मीदवारों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbank.bank.in/en पर जाकर ‘Career with us’ सेक्शन में ‘Current Vacancies’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन खोलकर विवरण पढ़ना होगा और दिए गए आवेदन लिंक के माध्यम से नया पंजीकरण कर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सभी दस्तावेज अपलोड कर शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखना चाहिए।