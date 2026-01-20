CBI SO Vacancy 2026: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 350 पदों पर निकली भर्ती, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Central Bank of India Recruitment 2026: Apply for 350 Foreign Exchange and Marketing Officer Posts
संक्षेप:

Jan 20, 2026 04:37 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Central Bank of India Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने एक महत्वपूर्ण भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के तहत फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के कुल 350 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज, 20 जनवरी 2026 से बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।

Central Bank of India Recruitment 2026 Notification Link

पदों का विवरण

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों में नियुक्तियां की जाएंगी।

फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (Scale II): 150 पद

मार्केटिंग ऑफिसर (Scale II): 200 पद

ये पद बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं में विशेषज्ञता की जरूरतों को पूरा करने के लिए भरे जा रहे हैं।

पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता: फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर: उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और साथ ही एमबीए (फाइनेंस/इंटरनेशनल बिजनेस) या समकक्ष पीजी डिप्लोमा होना चाहिए।

मार्केटिंग ऑफिसर: उम्मीदवार के पास एमबीए (मार्केटिंग) या मार्केटिंग में विशेषज्ञता के साथ पीजीडीबीएम की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा (01 जनवरी 2026 तक): आवेदकों की आयु न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों (SC/ST/OBC/PwBD) को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा का प्रारूप

उम्मीदवारों का चयन एक द्वि-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

ऑनलाइन लिखित परीक्षा: इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, कंप्यूटर ज्ञान और बैंकिंग जागरूकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की संभावित तिथि मार्च 2026 में निर्धारित है।

इंटरव्यू: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को देश के किसी भी हिस्से में बैंक की शाखाओं में तैनात किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें और शुल्क?

आवेदक बैंक की वेबसाइट के 'Careers' सेक्शन में जाकर 'Recruitment of Specialist Officers' लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन शुल्क: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए शुल्क 850 रुपये है। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए केवल 175 रुपये तय किया गया है।

