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Janganana 2026: जनगणना क्या है और क्यों है जरूरी? इतिहास से लेकर डिजिटल बदलाव तक; हर जानकारी यहां पढ़ें

May 05, 2026 09:04 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Census 2026-27: भारत में 'जनगणना' (Census) केवल सिरों को गिनने का काम नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य की नींव रखने वाला सबसे बड़ा डेटा अभियान है। आइए जानते हैं कि जनगणना आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी।

Janganana 2026: जनगणना क्या है और क्यों है जरूरी? इतिहास से लेकर डिजिटल बदलाव तक; हर जानकारी यहां पढ़ें

Janganana Kya Hai, Census of India 2026-27: क्या आपने कभी सोचा है कि 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस विशाल देश में हर एक व्यक्ति की गिनती कैसे की जाती है? भारत में 'जनगणना' (Census) केवल सिरों को गिनने का काम नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य की नींव रखने वाला सबसे बड़ा डेटा अभियान है। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बाद अब भारत जनगणना 2026-27 के लिए तैयार है। यह जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक और पहले से बिल्कुल अलग होने वाली है।

केंद्र सरकार इस बार पारंपरिक कागज-कलम को पीछे छोड़कर आधुनिक तकनीक का दामन थाम रही है। आइए जानते हैं कि यह 'महा-गणना' आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी और इसका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है।

डिजिटल क्रांति: अब ऐप पर दर्ज होगी आपकी जानकारी

आगामी जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता इसका 'डिजिटल अवतार' है। भारत के इतिहास में पहली बार गणनाकर्मी घर-घर जाकर मोटी फाइलों में डेटा भरने के बजाय मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे। तकनीक के इस दौर में नागरिकों को 'स्वयं गणना' (सेल्फ-एन्यूमरेशन) की सुविधा भी मिल सकती है। आप एक सुरक्षित पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। डिजिटल डेटा सीधे सर्वर पर अपलोड होगा, जिससे परिणामों के विश्लेषण में सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तकनीक के उपयोग से डेटा में गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक तेजी से पहुंच सकेगा।

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जनगणना का दो चरणों वाला सफर

जनगणना (Janganana) की प्रक्रिया एक लंबी और व्यवस्थित योजना के तहत चलती है, जिसे मुख्य रूप से दो चरणों में बांटा गया है:

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस: इस पहले चरण में देश के हर घर की मैपिंग की जाती है। इसमें न केवल घरों को गिना जाता है, बल्कि घर की स्थिति, पीने के पानी की सुविधा, बिजली, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का डेटा भी जुटाया जाता है।

जनसंख्या गणना : यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, धर्म, मातृभाषा और रोजगार की जानकारी ली जाती है। यही वो डेटा है जो तय करता है कि देश में कितने स्कूल, अस्पताल और सड़कों की जरूरत है।

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चाणक्य के दौर से आज तक: जनगणना का इतिहास

भारत में जनगणना कोई नई अवधारणा नहीं है। इसका इतिहास सदियों पुराना और प्रेरणादायी है। मौर्य काल में 'कौटिल्य के अर्थशास्त्र' में जनसंख्या के आंकड़े जुटाने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली का वर्णन मिलता है, ताकि प्रशासन बेहतर तरीके से चलाया जा सके। आधुनिक जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लेकिन वह पूरे देश में एक साथ नहीं थी।लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान 1881 में पहली बार समकालिक जनगणना हुई, यानी पूरे देश की गिनती एक साथ की गई। तब से लेकर 2011 तक, हर 10 साल पर बिना किसी रुकावट के भारत की यह गौरवशाली परंपरा चलती रही। 2021 की जनगणना को केवल सुरक्षा कारणों (कोविड) से आगे बढ़ाया गया।

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क्यों है 2026-27 की जनगणना इतनी खास?

इस जनगणना के आंकड़े केवल सांख्यिकी नहीं हैं, बल्कि यह परिसीमन की चाबी भी हैं। 2026 के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण इसी डेटा के आधार पर होना है। साथ ही, यह डेटा 'डिजिटल इंडिया' के सपने को साकार करने में मदद करेगा।

क्या आप जानते हैं?

जनगणना के दौरान आपसे ली गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आपकी व्यक्तिगत जानकारी को किसी के साथ साझा करना अपराध है। यहां तक कि आपका डेटा अदालत में सबूत के तौर पर भी नहीं दिया जा सकता।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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