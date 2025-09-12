CEL Recruitment 2025 : Vacancy for 10th pass to graduate get great salary apply soon CEL Recruitment 2025 : 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी, मिलेगी शानदार सैलरी, जल्द करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
CEL Recruitment 2025 : 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी, मिलेगी शानदार सैलरी, जल्द करें अप्लाई

CEL Recruitment 2025 : सीईएल ने क्लर्क, टेक्नीशियन और इंजीनियर समेत 46 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास से ग्रेजुएट तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 07:01 PM
CEL Recruitment 2025 : सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Central Electronics Limited - CEL) ने क्लर्क, टेक्नीशियन और अन्य पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 46 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में चल रही है और आवेदन की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है।

CEL Recruitment 2025 का क्या वैकेंसी डिटेल्स

CEL ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट celindia.co.in पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत अलग-अलग तकनीकी और नॉन-टेक्निकल पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा।

CEL Recruitment 2025 के लिए कुल कितने पदों पर भर्ती

  • डिप्लोमा इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): 04
  • डिप्लोमा इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स): 25
  • डिप्लोमा इंजीनियर (मैकेनिकल): 04
  • टेक्नीशियन (फिटर): 02
  • टेक्नीशियन (इलेक्ट्रीशियन): 02
  • टेक्नीशियन (इलेक्ट्रॉनिक्स): 03
  • ऑपरेटर: 02
  • क्लर्क (F&A): 02
  • क्लर्क: 01
  • ड्राइवर: 01

CEL Recruitment 2025 : क्या होनी चाहिए योग्यता

  • आवेदन करने के लिए योग्यता: 10वीं पास, ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएट।
  • अधिकतम आयु सीमा: 40 साल (सरकारी नियमों के तहत आरक्षण कैटेगरी को छूट मिलेगी)।

सैलरी स्ट्रक्चर

डिप्लोमा इंजीनियर - 40,000 रुपये प्रतिमाह

टेक्नीशियन - 30,000 रुपये प्रतिमाह

ऑपरेटर - 30,000 रुपये प्रतिमाह

क्लर्क - 30,000 रुपये प्रतिमाह

ड्राइवर - 30,000 रुपये प्रतिमाह

CEL Recruitment 2025 : आवेदन प्रक्रिया

  1. उम्मीदवार CEL की आधिकारिक वेबसाइट celindia.co.in पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  2. आवेदन पत्र पूरी तरह भरने के बाद मांगे गए दस्तावेज अटैच करें।
  3. निर्धारित पते पर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजें।
  4. आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये तय की गई है।

CEL Recruitment 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 11 सितंबर 2025

अंतिम तिथि: 25 सितंबर 2025

CEL Recruitment 2025 की चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

