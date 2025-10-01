CEED, UCEED 2026 Registrationbegins on uceed.iitb.ac.in know eligibility and direct link to apply UCEED 2026: यूजी डिजाइनिंग प्रवेश परीक्षा यूसीड 2026 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानें डिटेल्स, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CEED, UCEED 2026 Registrationbegins on uceed.iitb.ac.in know eligibility and direct link to apply

UCEED 2026: यूजी डिजाइनिंग प्रवेश परीक्षा यूसीड 2026 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानें डिटेल्स

UCEED 2026: आईआईटी बॉम्बे ने अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन (UCEED) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर हो रहे हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 05:35 PM
share Share
Follow Us on
UCEED 2026: यूजी डिजाइनिंग प्रवेश परीक्षा यूसीड 2026 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानें डिटेल्स

UCEED 2026 Registration: इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (आईआईटी-बी) की ओर से आज 1 अक्टूबर 2025 से अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन (UCEED) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इच्छुक कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। लेट फीस के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2026 तय की गई है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2 जनवरी 2026 से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध किया जाएगा। ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा का सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिंगल शिफ्ट में किया जाएगा।

आयु सीमा-

आवेदन करने के लिए जनरल,ओबीसी-NCL और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों की जन्म तारीख 1 अक्टूबर 2001 से पहले की नहीं होनी चाहिए। एससी,एसटी और PwBD उम्मीदवारों की जन्म तारीख 1 अक्टूबर 1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता-

ब्रोशर के अनुसार, UCEED 2025 की परीक्षा वही कैंडिडेट दे सकते हैं, जिन्होंने 2025 या 2026 में पहली बार कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है। सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स (ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स) के योग्य हैं। जिन लोगों ने 2024 में पहली बार कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा दी है, वे कैंडिडेट UCEED 2026 के लिए योग्य नहीं हैं।

फीस-

महिला कैंडिडेट (सभी कैटेगरी)- 2000 रुपये

एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट- 2000 रुपये

अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट- 4000 रुपये

आईआईटी बॉम्बे UCEED-CEED कार्यान्वयन कमेटी 2025 (यूसीआई कमेटी) के मार्गदर्शन में परीक्षा का को आयोजित करता है। यह परीक्षा भारत के 27 शहरों के आईआईटी में बैचलर ऑफ डिजाइन (B.Des) की डिग्री के लिए एडमिशन की पुष्टि करता है।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Registration
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।