UCEED 2026: यूजी डिजाइनिंग प्रवेश परीक्षा यूसीड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि आगे बढ़ी, यहां करें अप्लाई

संक्षेप: UCEED 2026: आईआईटी बॉम्बे ने अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन (UCEED) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर हो रहे हैं।

UCEED 2026 Registration: इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (आईआईटी-बी) की ओर से अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन (UCEED) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इच्छुक कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कल 5 नवंबर 2025 तय की गई है। लेट फीस के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 तय की गई है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2 जनवरी 2026 से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध किया जाएगा। ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा का सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिंगल शिफ्ट में किया जाएगा।

आयु सीमा- आवेदन करने के लिए जनरल,ओबीसी-NCL और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों की जन्म तारीख 1 अक्टूबर 2001 से पहले की नहीं होनी चाहिए। एससी,एसटी और PwBD उम्मीदवारों की जन्म तारीख 1 अक्टूबर 1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता- ब्रोशर के अनुसार, UCEED 2026 की परीक्षा वही कैंडिडेट दे सकते हैं, जिन्होंने 2025 या 2026 में पहली बार कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है। सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स (ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स) के योग्य हैं। जिन लोगों ने 2024 में पहली बार कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा दी है, वे कैंडिडेट UCEED 2026 के लिए योग्य नहीं हैं।

UCEED 2026 Registration Direct Link फीस- महिला कैंडिडेट (सभी कैटेगरी)- 2000 रुपये

एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट- 2000 रुपये

अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट- 4000 रुपये

आईआईटी बॉम्बे UCEED-CEED कार्यान्वयन कमेटी 2026 (यूसीआई कमेटी) के मार्गदर्शन में परीक्षा का को आयोजित करता है। यह परीक्षा भारत के 27 शहरों के आईआईटी में बैचलर ऑफ डिजाइन (B.Des) की डिग्री के लिए एडमिशन की पुष्टि करता है।