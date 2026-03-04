CEED 2026 Result OUT: CEED 2026 रिजल्ट जारी, यहां देखें अपना रैंक और क्वालिफाइंग स्टेटस
CEED 2026 Result: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे ने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (CEED) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ceed.iitb.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।
CEED 2026 Result: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे ने आज, 4 मार्च 2026 को कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (CEED) 2026 के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट आधिकारिक पोर्टल ceed.iitb.ac.in या ceedapp.iitb.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। यह परीक्षा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में मास्टर ऑफ डिजाइन (M.Des) और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है।
परीक्षा की डिटेल्स और मूल्यांकन
CEED 2026 की परीक्षा 18 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में दो भाग थे—पार्ट-ए और पार्ट-बी।
पार्ट-ए: इसका उपयोग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया गया था। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के पार्ट-बी पेपर का मूल्यांकन किया गया है जिन्होंने पार्ट-ए में निर्धारित कट-ऑफ अंक प्राप्त किए हैं।
स्कोरकार्ड: नतीजे आज घोषित हो गए हैं, लेकिन स्कोरकार्ड 10 मार्च 2026 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड 31 जुलाई 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं।
CEED 2026: कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ceed.iitb.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Check CEED 2026 Result' लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
4. आपकी स्क्रीन पर CEED 2026 का परिणाम दिखाई देगा।
5. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें (ध्यान रहे कि स्कोरकार्ड 10 मार्च से मिलेगा)।
स्कोरकार्ड की वैधता और आगे क्या?
CEED 2026 का स्कोरकार्ड परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैलिड होगा।
सीधी प्रवेश गारंटी नहीं: सीईईडी केवल एक पात्रता परीक्षा है। इसमें रैंक प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि आपका एडमिशन पक्का हो गया है।
अलग आवेदन: योग्य उम्मीदवारों को अब आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे भाग लेने वाले संस्थानों में व्यक्तिगत रूप से आवेदन करना होगा।
अगला चरण: अधिकांश संस्थान शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों के लिए पोर्टफोलियो समीक्षा, इंटरव्यू या अतिरिक्त डिजाइन टेस्ट आयोजित करेंगे।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें, क्योंकि डाक या ईमेल के माध्यम से कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए अभ्यर्थी सीईईडी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
