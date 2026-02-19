CDAC Recruitment 2026: बिना किसी देरी के भरें C-DAC का फॉर्म; कल बंद होगा 805 पदों के लिए आवेदन
CDAC Recruitment 2026: सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। 805 भर्तियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल, 20 फरवरी 2026 को समाप्त हो रही है।
CDAC Recruitment 2026: भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर चल रही 805 भर्तियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल, 20 फरवरी 2026 को समाप्त हो रही है।
इच्छुक उम्मीदवार जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाकर रात 11:59 बजे तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
किन पदों पर निकली है वैकेंसी?
इस मेगा भर्ती अभियान के माध्यम से सीडैक (C-DAC) देश भर में स्थित अपने विभिन्न केंद्रों के लिए योग्य पेशेवरों की तलाश कर रहा है। कुल 805 रिक्तियों में मुख्य रूप से ये पद शामिल हैं:
प्रोजेक्ट इंजीनियर
प्रोजेक्ट तकनीशियन
सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर
प्रोजेक्ट मैनेजर और तकनीकी सहायता कर्मचारी
ये पद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा, सॉफ्टवेयर विकास, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC), एम्बेडेड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों के लिए हैं। अधिकांश पद प्रोजेक्ट-आधारित और कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जिनकी अवधि शुरुआत में 1 से 3 वर्ष तक हो सकती है।
योग्यता और आयु सीमा
विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है:
प्रोजेक्ट इंजीनियर: उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में बी.ई. (BE), बी.टेक (B.Tech), एम.ई. (ME), एम.टेक (MTech), एमसीए (MCA) या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। सामान्यतः 60% अंकों की अनिवार्यता रखी गई है।
प्रोजेक्ट तकनीशियन: इनके लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा या आईटीआई (ITI) प्रमाण पत्र आवश्यक है।
आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 56 वर्ष तक हो सकती है, जो पद और अनुभव पर निर्भर करती है। आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC/PwD) को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
चयन का तरीका: उम्मीदवारों का चयन केवल लिखित परीक्षा या सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन जमा करने के बाद, प्राप्त फॉर्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के जरिए सूचित किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाएं और 'Careers' सेक्शन में 'Current Job Opportunities' पर क्लिक करें।
2. नोटिफिकेशन संख्या (जैसे BLK/HYD आदि) का चयन करें और अपनी पसंद के केंद्र (नोएडा, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि) के लिए रजिस्टर करें।
3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और कार्य अनुभव भरें।
4. अपना अपडेटेड रिज्यूमे (PDF), फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
5. आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स