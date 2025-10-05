cdac recruitment 2025 apply online technical administrative posts no exam selection package C-DAC Recruitment 2025: टेस्ट-एग्जाम की झंझट नहीं, हो रहा सीधा सिलेक्शन; मिलेगी शानदार सैलरी, Career Hindi News - Hindustan
C-DAC Recruitment 2025: टेस्ट-एग्जाम की झंझट नहीं, हो रहा सीधा सिलेक्शन; मिलेगी शानदार सैलरी

C-DAC Recruitment 2025 में तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर 103 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित। बिना परीक्षा, केवल अनुभव और योग्यता के आधार पर सिलेक्शन मिलेगा। उम्मीदवार आवेदन ऑनलाइन careers.cdac.in पर कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 10:29 PM
C-DAC Recruitment 2025 : जो युवा तकनीकी क्षेत्र में प्रतिष्ठित सरकारी या अर्धसरकारी संस्थाओं में नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए C-DAC Recruitment 2025 शानदार अवसर लेकर आया है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और चयन पूरी तरह ऑनलाइन इंटरव्यू और अनुभव के आधार पर होगा। आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

C-DAC Recruitment 2025 : कितने पदों पर भर्ती होगी?

C-DAC ने कुल 103 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

प्रोजेक्ट इंजीनियर: 50 पद

सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर / प्रोजेक्ट लीड / मॉड्यूल लीड: 25 पद

प्रोजेक्ट मैनेजर / नॉलेज पार्टनर: 5 पद

प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ: 23 पद

C-DAC Recruitment 2025 : क्या होनी चाहिए योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बी.ई./बी.टेक या समकक्ष डिग्री में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन (M.E./M.Tech/M.Sc./MCA) या Ph.D. वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं। प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ पदों के लिए ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अनुभव की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 0 से 4 साल, जबकि अन्य पदों के लिए 3 से 15 साल का अनुभव आवश्यक है।

C-DAC Recruitment 2025 : आयु सीमा 50 वर्ष तक

आयु सीमा पद के अनुसार 30 से 50 वर्ष तय की गई है। चयनित उम्मीदवारों को सालाना 4.49 लाख से लेकर 22.9 लाख रुपये तक का वेतन मिलेगा, जो उनकी योग्यता, अनुभव और पद की जिम्मेदारियों पर निर्भर करेगा। इस भर्ती में आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया निशुल्क होगी।

C-DAC Recruitment 2025 : कैसे करें अवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले C-DAC की आधिकारिक वेबसाइट careers.cdac.in पर जाएं। वहां एक्टिव जॉब सेक्शन में भर्ती नोटिफिकेशन पढ़ें, वैध ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें। हालिया रंगीन फोटो (400KB तक) और अपडेटेड रिज्यूमे (500KB तक) अपलोड करें। आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

