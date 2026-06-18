CCSU: सिर्फ डिग्री ही नहीं, पढ़ाई के साथ अब अप्रेंटिसशिप भी, जानें किसे मिलेगा मौका
अंतिम वर्ष में छात्रों को सात से नौ हजार रुपये महीने की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप मिलेगी। कैंपस एवं कॉलेज इसके लिए संबंधित क्षेत्रों से एमओयू साइन करते हुए विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप उपलब्ध कराएंगे।
चौ. चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में तीन वर्ष के डिग्री कोर्स में आखिरी वर्ष में पेड अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा। पहले दो साल कक्षा में थ्येारी और अंतिम वर्ष में अप्रेंटिसशिप की सुविधा वाले इन कोर्स को चौ. चरण सिंह विवि ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इनमें बाजार की जरुरत और सबसे ज्यादा मांग वाले क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
अंतिम वर्ष में छात्रों को सात से नौ हजार रुपये महीने की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप मिलेगी। कैंपस एवं कॉलेज इसके लिए संबंधित क्षेत्रों से एमओयू साइन करते हुए विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप उपलब्ध कराएंगे।
हाल ही में हुई कार्यपरिषद की बैठक में सत्र 2026-27 से इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति दी गई है। शासन ने विवि को अप्रेंटिसशिप एम्बेडिड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए थे। निर्देशों को विवि ने स्वीकार करते हुए कोर्स शुरू करने की अनुमतिदी है।
ये होंगे संभावित पाठ्यक्रम
1. बीकॉम-बीबीए इन लॉजिस्टिक
2. बीकॉम इन बैंकिंग फाइनेंसियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर
3. बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन्स
3. बीकॉम इन ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स
4. बीएससी इन टेक्नोलॉजी/मीडिया
क्या है एईडीपी
एईडीपी वे हाइब्रिड यूजी डिग्री एवं डिप्लोमा प्रोग्राम है, जो अनिवार्य पेड इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप के साथ विवि कोर्सवर्क का हिस्सा होते हैं। एनईपी 2020 में इन पाठ्यक्रमों का प्रावधान किया गया था। यूजीसी एवं एआईसीटीई द्वारा इन पाठ्यक्रमों को नियंत्रित किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि कक्षा में थ्येारी और वास्तविक वैश्विक कार्यबल की जरुरत के अंतर को भरा जा सके। इन पाठ्यक्रमों में दो साल या चार सेमेस्टर क्लासरूम लर्निंग के होते हैं जबकि दो सेमेस्टर यानी एक वर्ष अनिवार्य पेड अप्रेंटिसशिप होती है।
पीजी कोर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू
चौ. चरण सिंह विवि कैंपस और सम्बद्ध कॉलेजों के स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। दस जुलाई तक छात्र पीजी पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करा सकेंगे। छात्र तीन कॉलेज या तीन पाठ्यक्रमों के लिए 130 रुपये ऑनलाइन फीस जमा करेंगे। विवि के अनुसार छात्र www.ccsuniversity.ac.in पर जाते हुए 'एडमिशन 2026-27 सेक्शन' पर क्लिक करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विवि ने पंजीकरण शुल्क 130 रुपये प्रति छात्र निर्धारित किया है। विवि के अनुसार एक पंजीकरण फीस पर अभ्यर्थी अधिकतम तीन पाठ्यक्रम या कॉलेज अथवा कैंपस के तीन विभाग चुन सकेगा। छात्रों को कैंपस और सम्बद्ध कॉलेजों के लिए एकसाथ आवेदन करने का विकल्प भी मिलेगा।
यूजी में पंजीकरण 30 जून तक
विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में यूजी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन पंजीकरण 30 जून तक चलेंगे। विवि ने 15 जून की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। विवि जुलाई के पहले हफ्ते में यूजी की पहली मेरिट जारी कर सकता है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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