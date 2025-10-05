CCSU : PG entrance process closed UG will continue till 6 October CCSU : पीजी में प्रवेश प्रक्रिया हुई बंद, यूजी में 6 अक्टूबर तक चलेंगे एडमिशन, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CCSU : PG entrance process closed UG will continue till 6 October

CCSU : पीजी में प्रवेश प्रक्रिया हुई बंद, यूजी में 6 अक्टूबर तक चलेंगे एडमिशन

CCSU :चौधरी चरण सिंह विवि कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में शनिवार को एमए, एमकॉम, एमएससी सहित पीजी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया बंद हो गई। हालांकि बीए, बीकॉम, बीएससी सहित ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश छह अक्तूबर को भी होंगे।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ, प्रमुख संवाददाता।Sun, 5 Oct 2025 08:04 AM
share Share
Follow Us on
CCSU : पीजी में प्रवेश प्रक्रिया हुई बंद, यूजी में 6 अक्टूबर तक चलेंगे एडमिशन

चौधरी चरण सिंह विवि कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में शनिवार को एमए, एमकॉम, एमएससी सहित पीजी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया बंद हो गई। हालांकि बीए, बीकॉम, बीएससी सहित ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश छह अक्तूबर को भी होंगे।

शनिवार को कैंपस एवं कॉलेज दोनों में ही आठ हजार से अधिक प्रवेश हुए। विवि के अनुसार चार अक्तूबर तक विवि में यूजी-पीजी पाठ्यक्रमों में एक लाख 12 हजार 443 प्रवेश हो चुके हैं। दोनों में सीटों की संख्या दो लाख से अधिक है। एडेड-राजकीय कॉलेजों में 90 फीसदी सीटें भर चुकी हैं।

एलएलबी में पंजीकरण खत्म, अब सात को मेरिट: कैंपस-कॉलेजों में तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश को शनिवार को ऑनलाइन पंजीकरण बंद हो गए। छात्र छह अक्तूबर तक संबंधित कॉलेज एवं विभाग में ऑनलाइन आवेदन की कॉपी जमा करा सकेंगे। सात को कॉलेज एवं विभाग प्राप्त आवेदनों से कटऑफ तैयार करते हुए छात्रों को ऑफर लेटर भेजेंगे, जबकि आठ एवं नौ अक्तूबर को इन ऑफर लेटर से प्रवेश होंगे। नौ अक्तूबर की शाम एलएलबी की प्रथम प्रतीक्षा सूची जारी होगी और प्रवेश 10 अक्तूबर तक होंगे।

मुक्त श्रेणी में पीएचडी के इंटरव्यू तय हुए

विवि ने एजुकेशन, फिजिक्स, सांख्यिकी, लॉ, वनस्पति विज्ञान में मुक्त श्रेणी में पीएचडी के लिए आवेदन कर चुके छात्रों के इंटरव्यू की तिथि तय कर दी है। बॉटनी में सात, लॉ में 14-15, सांख्यिकी में 14, भौतिक विज्ञान में 10 और शिक्षा शास्त्र में आठ से 11 अक्तूबर तक इंटरव्यू होंगे। जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

CCSU CCSU Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।