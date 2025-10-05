CCSU : पीजी में प्रवेश प्रक्रिया हुई बंद, यूजी में 6 अक्टूबर तक चलेंगे एडमिशन

CCSU :चौधरी चरण सिंह विवि कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में शनिवार को एमए, एमकॉम, एमएससी सहित पीजी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया बंद हो गई। हालांकि बीए, बीकॉम, बीएससी सहित ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश छह अक्तूबर को भी होंगे।

शनिवार को कैंपस एवं कॉलेज दोनों में ही आठ हजार से अधिक प्रवेश हुए। विवि के अनुसार चार अक्तूबर तक विवि में यूजी-पीजी पाठ्यक्रमों में एक लाख 12 हजार 443 प्रवेश हो चुके हैं। दोनों में सीटों की संख्या दो लाख से अधिक है। एडेड-राजकीय कॉलेजों में 90 फीसदी सीटें भर चुकी हैं।

एलएलबी में पंजीकरण खत्म, अब सात को मेरिट: कैंपस-कॉलेजों में तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश को शनिवार को ऑनलाइन पंजीकरण बंद हो गए। छात्र छह अक्तूबर तक संबंधित कॉलेज एवं विभाग में ऑनलाइन आवेदन की कॉपी जमा करा सकेंगे। सात को कॉलेज एवं विभाग प्राप्त आवेदनों से कटऑफ तैयार करते हुए छात्रों को ऑफर लेटर भेजेंगे, जबकि आठ एवं नौ अक्तूबर को इन ऑफर लेटर से प्रवेश होंगे। नौ अक्तूबर की शाम एलएलबी की प्रथम प्रतीक्षा सूची जारी होगी और प्रवेश 10 अक्तूबर तक होंगे।