CCSU : ट्रेडिशनल बीए बीकॉम ही नहीं 25 से अधिक ऑनर्स में भी हैं मौके, 12वीं पास करें एप्लाई
इंटर के बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में केवल ट्रेडिशनल बीए, बीकॉम, बीएससी में ही प्रवेश के विकल्प नहीं हैं बल्कि छात्र ऑनर्स प्रोग्राम में भी प्रवेश ले सकते हैं।
इंटर के बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में केवल ट्रेडिशनल बीए, बीकॉम, बीएससी में ही प्रवेश के विकल्प नहीं हैं बल्कि छात्र ऑनर्स प्रोग्राम में भी प्रवेश ले सकते हैं। ऑनर्स प्रोग्राम के लिए छात्रों का रुख डीयू रहता है, लेकिन सीसीएसयू कैंपस-कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 25 से अधिक ऑनर्स प्रोग्राम चल रहे हैं। ऐसे में छात्र इन ऑनर्स पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। इन ऑनर्स पाठ्यक्रमों में अधिकांश विवि कैंपस में चल रहे हैं।
विवि ने समर्थ पोर्टल पर पाठ्यक्रमों की सूची जारी की है और छात्र प्रत्येक ऑनर्स पाठ्यक्रम में योग्यता एवं अवधि को देख सकते हैं। अधिकांश ऑनर्स पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 45 फीसदी से लेकर 65 फीसदी अंक इंटर में जरूरी हैं, लेकिन कई पाठ्यक्रम ऐसे भी हैं जिनमें केवल इंटर पास छात्र भी प्रवेश लेते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। समर्थ पोर्टल पर दर्ज डाटा के अनुसार बीकॉम ऑनर्स में प्रवेश के लिए इंटर में सामान्य एवं ओबीसी श्रेणी में 65 फीसदी जबकि एससी-एसटी में 60 फीसदी अंक चाहिए।
बीएससी गणित ऑनर्स, बीएससी केमेस्ट्री ऑनर्स, बीएससी बॉटनी ऑनर्स पाठ्यक्रमों में सामान्य-ओबीसी को 45 जबकि एससी-एसटी में 40 फीसदी न्यूनतम अंकों की जरुरत होगी। बीएफए ऑनर्स, बीडिजाइन ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स, बीए भूगोल ऑनर्स, बीए समाजशास्त्र ऑनर्स, बीएससी कृषि ऑनर्स में केवल इंटर पास होना ही जरुरी है। ऐसे छात्र भी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश को आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन सीटों से अधिक रहते हैं तो मेरिट से ही प्रवेश होंगे।
पंजीकरण में परेशानी तो करें कॉल
चौ.चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में जारी ऑनलाइन पंजीकरण में किसी भी तरह की परेशानी हेल्पलाइन पर फोन करके हल कराई जा सकती है। ईमेल पर भी छात्र अपनी समस्या लिखते हुए समाधान पा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद छात्रों को निर्धारित 130 रुपये की फीस देने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेटबैंकिंग और यूपीआई प्रयोग किया जा सकता है।
विवि के अनुसार यदि कोई छात्र पासवर्ड भूल जाता है तो उसे परेशान होने की जरुरत नहीं है। छात्र पंजीकरण पोर्टल पर जाकर फोरगेट पासवर्ड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद पंजीकृत ईमेल आईडी और सिक्योरिटी कोड दर्ज करें। यह प्रक्रिया पूरी करके सेंड बटन पर क्लिक करें। विवि पंजीकृत आईडी पर नया पासवर्ड और इससे जुड़े निर्देश भेज देगा।
इस पर करें कॉल या ईमेल: विवि के अनुसार छात्र ccsuadmission @ccsuniversity.ac.in पर ईमेल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। छात्र 7579685826 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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