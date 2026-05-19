CCSU ने 10 फीसदी फीस बढ़ाई,इन यूजी पीजी और Phd कोर्स पर लागू होगा फैसला
चौधरी चरण सिंह विवि कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में सेल्फ फाइनेंस स्कीम में जारी पाठ्यक्रमों में शिक्षण से लेकर परीक्षा शुल्क सहित विभिन्न मदों में लिए जा रहे समस्त शुल्कों में दस फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है।
चौधरी चरण सिंह विवि कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में सेल्फ फाइनेंस स्कीम में जारी पाठ्यक्रमों में शिक्षण से लेकर परीक्षा शुल्क सहित विभिन्न मदों में लिए जा रहे समस्त शुल्कों में दस फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। विवि ने सत्र 2026-27 से बढ़ी हुई फीस लागू की है। विवि के इस फैसले का असर ना केवल परीक्षा शुल्क पर पड़ेगा बल्कि शिक्षण शुल्क पर भी होने जा रहा है। छात्रों को पढ़ाई पर न्यूनतम पांच सौ रुपये से लेकर दस हजार रुपये सालाना अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।विवि ने फीस बढ़ोतरी का यह फैसला 17 मार्च को हुई वित्त समिति की बैठक में लिया, लेकिन विभागों एवं कॉलेजों को इसका नोटिफिकेशन हाल में भेजा गया।
यह फीस बढ़ोतरी केवल सेल्फ फाइनेंस स्कीम में जारी समस्त यूजी-पीजी, पीएचडी पाठ्यक्रमों पर लागू होगी। एडेड-राजकीय कॉलेजों में जारी ऐसे पाठ्यक्रम जिन पर शासन का नियंत्रण है, वह इस बढ़ोतरी से बाहर रहेंगे। उक्त फैसले के बाद अब ट्यूशन, डीयरनेस, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, मेडिकल, लेबोरेट्री, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्टूडेंट एड फंड, स्टूडेंट वेलफेयर, रजिस्ट्रेशन, होट एंड कोल्ड वेयर चार्ज, डवलपमेंट फीस, एडमिशन एवं री-एडमिशन फीस सहित विभिन्न मदों में लिए जा रहे विभिन्न शुल्क में भी दस फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
सेल्फ फाइनेंस विवि की आय का बड़ा स्रोतविवि के इस फैसले का असर सीधे आय पर पड़ेगा। विवि में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एवं सेल्फ फाइनेंस स्कीम में जारी पाठ्यक्रमों से आने वाला परीक्षा शुल्क आय का बड़ा स्रोत है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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