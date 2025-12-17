CCSU Exams : सीसीएसयू में आज से भरें यूजी परीक्षा फॉर्म, कैंपस में परीक्षाएं स्थगित

संक्षेप: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी सहित यूजी प्रथम सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म आज से भरे जाएंगे। ये सभी फॉर्म समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी सहित यूजी प्रथम सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म आज से भरे जाएंगे। ये सभी फॉर्म समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। पोर्टल पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर होगी जबकि 24 दिसंबर तक भरे गए सभी फॉर्म कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किए जा सकेंगे। कॉलेज ये फॉर्म 26 दिसंबर तक कैंपस के परीक्षा विभाग में जमा कराएंगे।

विवि के अनुसार परीक्षा फॉर्म के समर्थ पोर्टल पर भरे जाने की व्यवस्था से अंतिम तिथि के बाद किसी भी छात्र का फॉर्म भरवाना संभव नहीं होगा। ऐसे में प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र निर्धारित तिथि तक हर हाल में अपने फॉर्म भर दें। पीजी, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अलग से जारी होगी। प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म विवि द्वारा जारी नामांकन संख्या से भरे जाएंगे। छात्र जैसे ही नामांकन संख्या दर्ज करेंगे, समस्त जानकारी स्क्रीन पर खुल जाएंगी। विवि के अनुसार किसी छात्र को अभी तक नामांकन संख्या नहीं मिली तो वह कॉलेज से संपर्क करके इस प्राप्त कर सकता है।

ऐसे भरे प्रथम सेमेस्टर फॉर्म : छात्र https://cesuniversity.samarth.edu.in पर लॉगइन करेंगे। ऐसे नव प्रवेशित छात्र जो पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं तो वे सीधे पोर्टल के जरिए पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड से लॉगइन कर सकेंगे। ऐसा नहीं होने पर छात्रों को पहले नए पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण करने पर छात्र निर्धारित सूचनाएं दर्ज करेंगे और सब्मिट करने पर ओटीपी आएगा। ओटीपी सत्यापित होने पर छात्र लॉगइन पासवर्ड बनाकर सब्मिट करेगा। इसके बाद छात्र पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएगा।

सीसीएसयू कैंपस में परीक्षाएं स्थगित हाईकोर्ट बेंच को लेकर आज वेस्ट यूपी बंद से चौ. चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों की समस्त परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। परीक्षार्थियों के केंद्रों तक पहुंचने में मुश्किलों के बीच विवि ने देर शाम परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया। आज की स्थगित सभी परीक्षाएं12 जनवरी 2026 को पूर्व निर्धारित पाली एवं केंद्रों पर होंगी। विवि ने छात्रों को अब नई तिथियों के अनुसार ही शामिल होने के निर्देश दिए हैं।

बेंच को लेकर समस्त संगठन और संस्थाओं के समर्थन से आज का बंद प्रभावी रहने की उम्मीद है। विवि की नौ जिलों में 190 से अधि केंद्रों पर सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं। केंद्रों के लिए छात्र निजी एवं सरकारी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। परीक्षाएं दस से एक और दो से पांच बजे की पाली में हैं। ऐसे इस अवधि में बंद के चलते छात्रों को केंद्र पर पहुंचने में मुश्किल होती। पूर्व महामंत्री अंकित अधाना सहित छात्रों ने संभावित असुविधा से पेपर स्थगित करने की मांग की थी।