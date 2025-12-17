Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CCSU Exams: Fill out UG exam forms from today at CCSU exams postponed on campus
CCSU Exams : सीसीएसयू में आज से भरें यूजी परीक्षा फॉर्म, कैंपस में परीक्षाएं स्थगित

CCSU Exams : सीसीएसयू में आज से भरें यूजी परीक्षा फॉर्म, कैंपस में परीक्षाएं स्थगित

संक्षेप:

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी सहित यूजी प्रथम सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म आज से भरे जाएंगे। ये सभी फॉर्म समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे।

Dec 17, 2025 08:24 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी सहित यूजी प्रथम सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म आज से भरे जाएंगे। ये सभी फॉर्म समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। पोर्टल पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर होगी जबकि 24 दिसंबर तक भरे गए सभी फॉर्म कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किए जा सकेंगे। कॉलेज ये फॉर्म 26 दिसंबर तक कैंपस के परीक्षा विभाग में जमा कराएंगे।

विवि के अनुसार परीक्षा फॉर्म के समर्थ पोर्टल पर भरे जाने की व्यवस्था से अंतिम तिथि के बाद किसी भी छात्र का फॉर्म भरवाना संभव नहीं होगा। ऐसे में प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र निर्धारित तिथि तक हर हाल में अपने फॉर्म भर दें। पीजी, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अलग से जारी होगी। प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म विवि द्वारा जारी नामांकन संख्या से भरे जाएंगे। छात्र जैसे ही नामांकन संख्या दर्ज करेंगे, समस्त जानकारी स्क्रीन पर खुल जाएंगी। विवि के अनुसार किसी छात्र को अभी तक नामांकन संख्या नहीं मिली तो वह कॉलेज से संपर्क करके इस प्राप्त कर सकता है।

ऐसे भरे प्रथम सेमेस्टर फॉर्म :

छात्र https://cesuniversity.samarth.edu.in पर लॉगइन करेंगे। ऐसे नव प्रवेशित छात्र जो पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं तो वे सीधे पोर्टल के जरिए पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड से लॉगइन कर सकेंगे। ऐसा नहीं होने पर छात्रों को पहले नए पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण करने पर छात्र निर्धारित सूचनाएं दर्ज करेंगे और सब्मिट करने पर ओटीपी आएगा। ओटीपी सत्यापित होने पर छात्र लॉगइन पासवर्ड बनाकर सब्मिट करेगा। इसके बाद छात्र पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएगा।

सीसीएसयू कैंपस में परीक्षाएं स्थगित

हाईकोर्ट बेंच को लेकर आज वेस्ट यूपी बंद से चौ. चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों की समस्त परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। परीक्षार्थियों के केंद्रों तक पहुंचने में मुश्किलों के बीच विवि ने देर शाम परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया। आज की स्थगित सभी परीक्षाएं12 जनवरी 2026 को पूर्व निर्धारित पाली एवं केंद्रों पर होंगी। विवि ने छात्रों को अब नई तिथियों के अनुसार ही शामिल होने के निर्देश दिए हैं।

बेंच को लेकर समस्त संगठन और संस्थाओं के समर्थन से आज का बंद प्रभावी रहने की उम्मीद है। विवि की नौ जिलों में 190 से अधि केंद्रों पर सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं। केंद्रों के लिए छात्र निजी एवं सरकारी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। परीक्षाएं दस से एक और दो से पांच बजे की पाली में हैं। ऐसे इस अवधि में बंद के चलते छात्रों को केंद्र पर पहुंचने में मुश्किल होती। पूर्व महामंत्री अंकित अधाना सहित छात्रों ने संभावित असुविधा से पेपर स्थगित करने की मांग की थी।

सभी पब्लिक स्कूल बंद रहेंगे, कुछ में परीक्षा भी टली

बंद को समर्थन देते हुए बुधवार को स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। मेरठ सहोदय अध्यक्ष राहुल केसरवानी के अनुसार सहोदय के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल बंद हैं। इसी तरह सहोदय मेरठ महान के अध्यक्ष डॉ. कमेंद्र सिंह के अनुसार समर्थन देते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। मेरठ में दो सहोदय हैं, जिनके अंर्तगत सभी पब्लिक स्कूल आते हैं। ऑल इंडिया स्कूल लीडर्स एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष कवल जीत सिंह ने बताया बंद को समर्थन का निर्णय लिया गया और आज ऑल इंडिया स्कूल लीडर्स एसोसिएशन से संबद्ध सभी विद्यालय बंद रहेंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
CCSU CCSU Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।