CCSU Exam: सीसीएसयू ट्रेडिशनल व प्रोफेशनल विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म आज से भरें

संक्षेप: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में यूजी-पीजी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म 17 अक्तूबर यानी कल ऑनलाइन हो जाएंगे।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में यूजी-पीजी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म 17 अक्तूबर यानी कल ऑनलाइन हो जाएंगे। 2025-26 में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों को छोड़कर अन्य सभी विषम सेमेस्टर के मुख्य, सेमेस्टर बैक एवं बैक परीक्षा फॉर्म www.ccsuniversity.ac.in पर आठ नवंबर तक भरे जाएंगे। नौ से 12 नंवबर तक छात्र 250 रुपये विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भर सकेंगे। कॉलेजों को 13 नवंबर तक भरे गए फॉर्म सत्यापित करने होंगे और 14 नवंबर तक कैंपस स्थित परीक्षा विभाग में जमा कराएंगे। इस परीक्षा में तृतीय, पंचम, सप्तम एवं नवम सेमेस्टर के दो लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे।

प्रथम सेमेस्टर के फॉर्म की तिथि अलग से जारी होंगी। 15 नवंबर तक इंटरनल अंक अपलोड करें, 16 से प्रैक्टिकल विवि ने परीक्षा फॉर्म के साथ ही इंटरनल अंक अपलोड करने एवं प्रैक्टिकल कराने का कार्यक्रम भी जारी किया है। विवि के अनुसार कॉलेजों को हर हाल में 15 नवंबर तक छात्रों के इंटरनल अंक पोर्टल पर अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 16-25 नवंबर तक प्रैक्टिकल कराने होंगे। विवि 15 नंवबर को प्रवेश पत्र जारी करेगा। जिन छात्रों के इंटरनल अंक अपलोड नहीं होंगे, उनके प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। यह भी रखें ध्यान विवि के अनुसार यूजी एनईपी पंचम सेमेस्टर के साथ प्रथम सेमेस्टर के मेजर विषयों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा सकेगा। साथ ही दो सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म एकसाथ भरने की अनुमति नहीं मिलेगी। छात्र केवल आवंटित विषयों को ही परीक्षा फॉर्म में भर सकेंगे। विषय बदलने की छूट छात्रों को नहीं मिलेगी।

एनईपी छात्र छूटे प्रैक्टिकल दोबारा कराने के लिए 31 अक्तूबर तक करें आवेदन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में यूजी-पीजी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में थ्योरी पेपर देने के बावजूद प्रैक्टिकल-वायवा देने से चूके छात्रों को राहत दी है। वार्षिक प्रणाली सहित एनईपी के छात्र भी छूटे प्रैक्टिकल दोबारा कराने के लिए 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र कालबाधित श्रेणी में नहीं आते उन्हें 15 सौ रुपये प्रति सेमेस्टर अथवा प्रतिवर्ष फीस देनी होगी। एक वर्ष कालबाधित होने पर छात्रों को 65 सौ और दो वर्ष होने पर 11 हजार पांच सौ रुपये फीस देनी होगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद छात्र तीन नवंबर तक कैंपस में हार्ड कॉपी जमा करा सकेंगे। एनईपी एवं प्रोफेशनल सेमेस्टर में छात्रों की विषम सेमेस्टर एवं अंतिम सेमेस्टर की लिखित परीक्षा होनी जरुरी है। वहीं, एमएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2022-24 एवं 2023-25 में प्रवेश लेने वाले जिन छात्रों के प्रैक्टिकल छूट गए, लेकिन कालबाधित श्रेणी में नहीं हैं वे उक्त तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। छात्र वेबसाइट www.ccs university. ac.in से प्राप्त कर सकते हैं।

वहीं, प्रथम सेमेस्टर छोड़ अन्य विषम सेमेस्टर में विषयों के चयन को पोर्टल 20 अक्तूबर तक खोल दिया है बीएएमएस और बीयूएमएस के फॉर्म ऑनलाइन विवि ने बीएएमएस एवं बीयूएमएस चतुर्थ वर्ष 2020-21 की मुख्य एवं सप्लीमेंट्री के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं। छात्र 30 अक्तूबर तक यह परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेज में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर जबकि कैंपस में एक अक्तूबर तक फॉर्म जमा हेांगे।