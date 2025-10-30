CCSU Exam : सीसीएसयू में तय तिथि तक 1.65 लाख परीक्षा फॉर्म भर पाना मुश्किल, छात्रों का हंगामा

संक्षेप: CCSU Exam : सीसीएसयू में आठ नवंबर तक बिना विलंब शुल्क, जबकि 12 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। बुधवार तक 45 हजार ही फॉर्म भरे जा चुके हैं, जबकि यह संख्या दो लाख तक पहुंचनी है।

चौधरी चरण सिंह सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में यूजी-पीजी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म निर्धारित तिथि तक भर पाना बेहद मुश्किल होगा। बिना विलंब शुल्क सिर्फ दस दिन बाकी हैं और डेढ़ लाख से अधिक परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। कॉलेजों द्वारा विषय अपलोड नहीं करने, तकनीकी और छात्र स्तर पर समस्या के चलते फॉर्म भरने की रफ्तार धीमी है। विवि का दावा है कि अंतिम तिथि के बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे व नवंबर के आखिर में परीक्षा शुरू हो जाएंगी, लेकिन फॉर्म की स्थिति इसके उलट है।

विवि में आठ नवंबर तक बिना विलंब शुल्क, जबकि 12 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। बुधवार तक 45 हजार ही फॉर्म भरे जा चुके हैं, जबकि यह संख्या दो लाख तक पहुंचनी है। ऐसे में एक लाख 55 हजार छात्रों के फॉर्म अभी भरे जाने हैं। विवि ने छात्रों से तय तिथि तक ही फॉर्म भरने की अपील की है। विवि के अनुसार यदि छात्रों को कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो वह कंपनी की हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं।

परीक्षा फॉर्म पर छात्रों का हंगामा, कहा-नहीं खुल रहे फॉर्म विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म नहीं खुलने पर छात्रों ने बुधवार को कैंपस में प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। छात्रसंघ के पूर्व महामंत्री अंकित अधाना के नेतृत्व में पहुंचे छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक से बात की। अंकित अधाना ने कहा कि छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अनेक छात्र ऐसे हैं जिनका बैक परीक्षा फॉर्म नहीं खुल रहा तो कोई सेमेस्टर फॉर्म नहीं भर पा रहा है। छात्रों ने ग्रेस पाने के बाद पास विद्यार्थियों के फॉर्म नहीं खुलने की बात कही। छात्रों के अनुसार पीजी पाठ्यक्रमों में फीस शून्य आ रही है और इस स्थिति में परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा रहा। परीक्षा नियंत्रक वीरेंद्र कुमार मौर्य ने एजेंसी से बात करते हुए कुछ समस्याओं का तत्काल समाधान भी कराया, जो समस्याएं बाकी हैं उन पर आज कार्रवाई होगी। अंकित अधाना ने कुलपति प्रो.संगीता शुक्ला, कुलसचिव डॉ.अनिल यादव से मिलकर एलएलबी एवं बीए-एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम अवसर देने की मांग की। विनीत चपराना, रोहित गुर्जर, प्रमोद शेरगढ़ी, आशु गोस्वामी, अनुज गुर्जर, कृष्ण, एएन मलिक एवं सोनी मौजूद रहे।

9 नवंबर तक लें बीपीएड में प्रवेश चौ.चरण सिंह विवि ने कैंपस और कॉलेजों में बीपीएड सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए वरीयता और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। मेरिट में शामिल छात्र नौ नवंबर तक अपने आवेदन की प्रति सहित सभी प्रमाण पत्र जमा करते हुए प्रवेश कंफर्म करा सकते हैं। यदि सीटें खाली रहती हैं तो प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्र रिक्त सीटों पर 10-17 नवंबर तक अपना प्रवेश करा सकेंगे। इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा।

सीसीएसयू के अनुसार मेरिट में नाम आने के बावजूद निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर छात्र की दावेदारी खत्म हो जाएगी। इस स्थिति में प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्र को प्रवेश मिलेगा।

विवि ने बुधवार को मेरिट जारी करते हुए उक्त निर्देश दिए। विवि ने विभाग एवं कॉलेजों को भी बीपीएड में प्रवेश लेने वाले छात्रों के सभी प्रमाण पत्र और एनसीटीई के नियमों के मुताबिक शैक्षिक अर्हता के जांच के भी निर्देश दिए हैं। न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करने के बावजूद प्रवेश देने पर छात्र और कॉलेज इसके जिम्मेदार होंगे।

अर्थशास्त्र में पीएचडी के लिए इंटरव्यू चार को मुक्त श्रेणी में अर्थशास्त्र में पीएचडी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के इंटरव्यू चार नवंबर को दस बजे से विभाग में होंगे। छात्रों को निर्धारित प्रमाण पत्रों के साथ इंटरव्यू में पहुंचना होगा। जानकारी विवि वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।