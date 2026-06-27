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CCSU के दीक्षांत समारोह के लिए टॉपर्स की लिस्ट जारी, नाम पर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

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विवि में दीक्षांत समारोह की तैयारी तेज हो गई हैं। विवि जुलाई के पहले हफ्ते तक सभी विषयों की अंतिम सूची जारी कर देगा। इसी क्रम में विवि ने दीक्षांत के लिए ड्रेस कोड भी जारी कर दिया है।

CCSU के दीक्षांत समारोह के लिए टॉपर्स की लिस्ट जारी, नाम पर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

22 जुलाई को प्रस्तावित चौ. चरण सिंह विवि के दीक्षांत समारोह के लिए 98 पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित मेरिट जारी हो गई है। विवि ने प्रत्येक विषय में तीन से चार मेधावियों के नाम जारी किए हैं। यदि किसी छात्र को इन नामों पर आपत्ति है तो वह विवि में दर्ज करा सकता है। आपत्ति नहीं होने पर विवि टॉप-3 छात्र-छात्राओं की इस सूची से सर्वाधिक अंक वाले विद्यार्थी को टॉपर घोषित कर अंतिम प्रतिभा सूची जारी कर देगा। विवि कैंपस एवं कॉलेजों में जारी एक जैसे पाठ्यक्रमों की संयुक्त मेरिट के नियम से इस बार मेडल की संख्या सीमित रहने की उम्मीद है।

दीक्षांत की तैयारी तेज, अंतिम सूची जल्द

विवि में दीक्षांत समारोह की तैयारी तेज हो गई हैं। विवि जुलाई के पहले हफ्ते तक सभी विषयों की अंतिम सूची जारी कर देगा। इसी क्रम में विवि ने दीक्षांत के लिए ड्रेस कोड भी जारी कर दिया है।

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विवि ने जारी की उत्तर कुंजी

विवि ने एनईपी के तहत बीएससी गणित, जूलॉजी, होम साइंस, इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बीए में अर्थशास्त्र, उर्दू, सैन्य अध्ययन, लाइब्रेरी एंड इफोर्मेशन साइंस, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर में विभिन्न पेपर कोड की उत्तर कुंजी जारी कर दी हैं। यदि छात्रों को इन उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति है तो वह 30 जून की रात 12 बजे तक ईमेल ccsuomr2026@gmail.com पर भेज सकते हैं।

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पीजी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

चौ. चरण सिंह विवि कैंपस और सम्बद्ध कॉलेजों के स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। दस जुलाई तक छात्र पीजी पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करा सकेंगे। इतना ही नहीं छात्र तीन कॉलेज या तीन पाठ्यक्रमों के लिए 130 रुपये ऑनलाइन फीस जमा करेंगे। विवि के अनुसार छात्र www.ccsuniversity.ac.in पर जाते हुए 'एडमिशन 2026-27 सेक्शन' पर क्लिक करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

पंजीकरण शुल्क

विवि ने पंजीकरण शुल्क 130 रुपये प्रति छात्र निर्धारित किया है। विवि के अनुसार एक पंजीकरण फीस पर अभ्यर्थी अधिकतम तीन पाठ्यक्रम या कॉलेज अथवा कैंपस के तीन विभाग चुन सकेगा। छात्रों को कैंपस और सम्बद्ध कॉलेजों के लिए एकसाथ आवेदन करने का विकल्प भी मिलेगा। विवि के अनुसार उक्त सत्र के लिए कैंपस और सम्बद्ध कॉलेजों को अपने यहां पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट और प्रतीक्षा सूची तैयार करते हुए विवि स्तर पर निर्धारित समय सीमा में आरक्षण नियमों के आधार पर तैयार करनी होगी। मेरिट में शामिल छात्रों के कॉलेज एवं विभाग प्रवेश करेंगे।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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