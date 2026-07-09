CCSU: बीएड प्रथम वर्ष के प्रैक्टिकल परीक्षा स्थगित, छात्रों को लगा झटका

विवि ने प्रैक्टिकल निरस्त करने के पीछे अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए कॉलेजों से छात्रों को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विवि के इस फैसले का छात्रों ने विरोध किया है।

चौधरी चरण सिंह विवि ने 14 जुलाई से 18 सितंबर तक प्रस्तावित बीएड प्रथम वर्ष के प्रैक्टिकल कार्यक्रम जारी करने के दो बाद ही निरस्त कर दिए हैं। विवि के इस फैसले से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले छात्र रिजर्वेशन कराकर फंस गए हैं। प्रैक्टिकल स्थगित करने से इन छात्रों को ट्रेन के रिजर्वेशन निरस्त कराने पड़ेंगे। विवि ने शुरुआत में जुलाई के पहले हफ्ते के प्रस्तावित प्रैक्टिकल हटाकर दूसरे हफ्ते में कर दिए थे। दो दिन पहले ही विवि ने 14 जुलाई से प्रैक्टिकल का जिलेवार कार्यक्रम भी जारी कर दिया था।

छात्रों ने किया विरोध विवि ने प्रैक्टिकल निरस्त करने के पीछे अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए कॉलेजों से छात्रों को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विवि के इस फैसले का छात्रों ने विरोध किया है। पूर्व महामंत्री अंकित अधाना के अनुसार प्रैक्टिकल का कार्यक्रम जारी होते ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र-छात्राओं ने ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिए थे, लेकिन विवि के उक्त फैसले से अब टिकट निरस्त कराने पड़ रहे हैं।

दर्ज कराई शिकायत अंकित अधाना के अनुसार छात्रों ने अपने टिकट भेजते हुए हो रहे नुकसान की शिकायत भी दर्ज कराई है। छात्रों के अनुसार विवि को बिना तैयारी के कार्यक्रम की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बिना माइग्रेशन किसी भी छात्र का परीक्षा फॉर्म इस वर्ष स्वीकार नहीं करेगा। विश्वविद्यालय ने मंगलवार को कॉलेजों के लिए माइग्रेशन समेत परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई कर दी। नर्सिंग की परीक्षाएं 17 जुलाई से शुरू होंगी।

परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग प्रथम, तृतीय सेमेस्टर बैक, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर मुख्य एवं बैक, बीएससी सप्तम सेमेस्टर मुख्य एवं एमएससी नर्सिंग प्रथम एवं द्वितीय वर्ष मुख्य का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीएससी नर्सिंग प्रथम सेमेस्टर बैक के पेपर 31 जुलाई, बीएससी द्वितीय सेमेस्टर मुख्य एवं बैक के 28-29 जुलाई, बीएससी नर्सिंग तृतीय सेमेस्टर बैक के 27 जुलाई, बीएससी नर्सिंग चतुर्थ सेमेस्टर मुख्य एवं बैक के 23-24 जुलाई, बीएससी नर्सिंग पंचम सेमेस्टर मुख्य एवं बैक के 21-22 जुलाई, बीएससी नर्सिंग षष्टम सेमेस्टर मुख्य बैक के 17, 18, 20 जुलाई, बीएससी नर्सिंग सप्तम सेमेस्टर मुख्य के 14, 15, 16 जुलाई, एमएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष मुख्य के 28, 29, 30, 31 जुलाई, एमएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष मुख्य के पेपर 25 एवं 27 जुलाई को होंगे। छात्र अधिक जानकारी विवि वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।