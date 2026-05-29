CCSU : चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 10 कोर्स में दाखिले पर रोक
जुलाई से शुरू हो रहे सत्र 2026-27 में चौधरी चरण सिंह विवि ने कैंपस में 10 कोर्स में प्रवेश निलंबित कर दिए हैं। प्रस्तावित सत्र में इन 10 कोर्स में कोई प्रवेश नहीं होगा।
जुलाई से शुरू हो रहे सत्र 2026-27 में चौधरी चरण सिंह विवि ने कैंपस में 10 कोर्स में प्रवेश निलंबित कर दिए हैं। प्रस्तावित सत्र में इन 10 कोर्स में कोई प्रवेश नहीं होगा। निलंबित पाठ्यक्रमों में सभी सेल्फ फाइनेंस स्कीम में शुरू किए गए थे, लेकिन इनमें पर्याप्त छात्र न मिलने से विवि ने नए सत्र में प्रवेश नहीं करने का फैसला लिया है।
विवि ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जारी कैंपस विवरणिका में उक्त सत्र में बंद किए गए कोर्स की सूचना दर्ज की है। विवरणिका के अनुसार सत्र 2026-27 में यह पाठ्यक्रम निलंबित रहेंगे। निलंबित पाठ्यक्रमों में यूजी का केवल एक पाठ्यक्रम है जबकि नौ पीजी, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तर के हैं।
रोजगार को केंद्रित कर शुरू हुए थे कोर्स
विवि ने यह पाठ्यक्रम बाजार की जरूरतों को केंद्रित करते हुए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए थे। विवि को इन कोर्स में छात्र नहीं मिल सके। पर्याप्त प्रचार-प्रसार भी एक वजह रहा। विवि द्वारा शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम व्यापक स्तर पर छात्रों तक न पहुंच पाए। दूसरा कारण अधिक फीस होना रहा। छात्रों के अनुसार सेल्फ फाइनेंस स्कीम में जारी पाठ्यक्रम उनकी पहुंच से दूर हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी