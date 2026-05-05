CCSU Admission : सीसीएसयू में दाखिले के लिए आज से आवेदन, BA BCom BSc समेत 1.85 लाख से ज्यादा सीटें
12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी एवं बीएससी कृषि सहित विभिन्न यूजी ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू होगी।
12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी एवं बीएससी कृषि सहित विभिन्न यूजी ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू होगी। करीब दो लाख सीटों पर शुरू हो रहे मिशन एडमिशन में छात्रों को पंजीकरण के लिए 130 रुपये देने होंगे। छात्रों को प्रत्येक पंजीकरण के लिए यूनीक मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अनिवार्य होगी। www.ccsuniversity.ac.in के होम पेज पर एडमिशन 2026-27 के आइकन पर क्लिक करके छात्र पंजीकरण की समस्त प्रक्रिया समझ सकेंगे। विवि ने चरण दर चरण पंजीकरण प्रक्रिया पोर्टल पर अपलोड कर दी है।
कैंपस एवं कॉलेजों में तीन कोर्स या तीन विभाग
प्रवेश समन्वयक प्रो.भूपेंद्र सिंह के अनुसार छात्र 130 रुपये के पंजीकरण शुल्क में अधिकतम तीन पाठ्यक्रम, तीन कॉलेज या तीन विभागों को ही चुन सकेगा। सबसे पहले छात्रों को एक पाठ्यक्रम, कॉलेज या विभाग चयनित करके पंजीकरण शुल्क देना होगा। फिर इसी पंजीकरण शुल्क पर अन्य दो पाठ्यक्रम, कॉलेज या विभाग जोड़े जा सकेंगे। छात्र कैंपस या कॉलेज दोनों में प्रवेश के लिए एकसाथ आवेदन कर सकते हैं।
आज दोपहर बाद लाइव होगा पोर्टल
प्रो.भूपेंद्र के अनुसार प्रवेश पोर्टल आज दोपहर बाद लाइव हो जाएगा। छात्र दोपहर बाद वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो पोर्टल पर दर्ज हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकेगा।
कॉलेज जांच लें कोर्स में सीटें, गलत हैं तो सूचना दें
विवि के अनुसार पोर्टल पर यूजी पाठ्यक्रम के लिए अर्ह कॉलेजों की सीटें भी अपडेट कर दी गई हैं। कॉलेज इन सभी सीटों को जांच लें। यदि कोई गलती है तो कॉलेज विवि को सूचित कर सकते हैं।
अभी अंतिम तिथि तय नहीं, मेरिट कॉलेज बनाएंगे
विवि में आज से शुरू हो रही पंजीकरण प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि तय नहीं है। ऐसे में छात्र समय रहते अपने पंजीकरण करा लें। सत्र 2026-27 के लिए मेरिट कॉलेज तैयार करेंगे। विवि प्रत्येक मेरिट के लिए समय निर्धारित करेगा और इसी अवधि में कॉलेज मेरिट से लेकर प्रवेश करते हुए कंफर्मेशन करेंगे।
प्रवेश के मुख्य बिंदु
● 724 कॉलेज में चलेगी विवि की प्रवेश प्रक्रिया
● 1.85 लाख से अधिक सीटें हैं यूजी में विवि में
● 40 विभागों में होंगे कैंपस के लिए प्रवेश
● 98 प्रोग्राम कैंपस में चलते हैं विवि के
● 90 से अधिक पाठ्यक्रम कॉलेजों में जारी
● 39 एडेड कॉलेज हिस्सा लेंगे प्रवेश प्रक्रिया में
● 60 हजार से अधिक सीटें होंगी एडेड-राजकीय कॉलेजों में
मिशन एडमिशन
सीसीएसयू में अनंतिम सीटें
जनपद बीए बीकॉम गणित बॉयोलॉजी सांख्यिकी कृषि
मेरठ 12380 5630 5420 2160 210 1020
गौतमबुद्ध नगर 11954 5060 1020 840 00 120
हापुड़ 12114 5000 1200 1620 00 240
गाजियाबाद 12224 5840 890 1650 40 00
बागपत 9930 9434 960 1740 135 180
बुलंदशहर 13134 5600 2020 1920 140 240
नोट-सीटें अनुमानित
एमएड, एलएलएम एंट्रेंस के आवेदन जल्द
विवि कैंपस एवं कॉलेजों में एमएड, एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड में प्रवेश के लिए प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा के लिए भी जल्द आवेदन आने जा रहे हैं। 15 मई तक इन चारों पाठ्यक्रमों के आवेदन ऑनलाइन कर सकता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी