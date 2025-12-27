CCSU : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में साइबर क्राइम डिप्लोमा में आवेदन खुले
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों में पीजी डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एंड लॉ में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खोल दिए हैं। सत्र 2025-26 के लिए शुरू हुई यह प्रक्रिया एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए होगी। उक्त पाठ्यक्रम में छात्र www.ccsuniversity.ac.in पर जाकर चार जनवरी तक पंजीकरण करा सकेंगे। मेरठ मंडल में 20 कॉलेजों में यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध है। हालांकि विवि ने इस पाठ्यक्रम में पंजीकरण बहुत देरी से शुरू किए हैं। सत्र के छह महीने गुजर चुके हैं और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होने जा रही हैं। ऐसे में कॉलेजों को इस वक्त छात्र मिलने में मुश्किल होगी।
एक जनवरी तक भरे लें अपने परीक्षा फॉर्म
यूजी प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने में केवल छह दिन बाकी हैं। छात्र एक जनवरी की रात 12 बजे तक प्रथम सेमेस्टर के फॉर्म भरते हैं। विवि जल्द ही पीजी प्रथम सेमेस्टर में ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल के परीक्षा फॉर्म भी शुरू करने ज रहा है।