CCRH Recruitment 2025: CCRH में ग्रुप A, B और C के 90 पदों पर निकली भर्ती, यहां ऑनलाइन आवेदन करें

संक्षेप: CCRH Recruitment 2025: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (CCRH), नई दिल्ली ने ग्रुप A, B और C के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 5 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 04:24 PM

CCRH Recruitment 2025 Apply Online: होम्योपैथी अनुसंधान के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (CCRH), नई दिल्ली ने ग्रुप A, B और C के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 5 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ccrhindia.ayush.gov.in, ccrhonline.in, या eapplynow.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CCRH में कुल 90 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वैकेंसी डिटेल्स- रिसर्च ऑफिसर (होम्योपैथी) - 12 पद 2. रिसर्च ऑफिसर (Endocrinology)- 1 पद

3. रिसर्च ऑफिसर (पैथोलॉजी) - 1 पद

4. मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (MLT) - 28 पद

5. फार्मासिस्ट - 3 पद

6. लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) - 27 पद

7. स्टाफ नर्स - 9 पद

8. ड्राइवर - 2 पद

9. जूनियर स्टेनोग्राफर - 3 पद

10. जूनियर लाइब्रेरियन- 1 पद

11. एक्स-रे तकनीशियन- 1 पद

चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क- सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए: 500 रुपये।

एससी (SC), एसटी (ST), पीडब्ल्यूडी (PWD) और महिला उम्मीदवारों के लिए: कोई शुल्क नही।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ccrhindia.ayush.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।