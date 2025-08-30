CCRAS Vacancy : एमटीएस व क्लर्क समेत 394 पदों पर भर्ती के लिए कल आवेदन की अंतिम तिथि
CCRAS Group A, B, C Recruitment 2025 : आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) नई दिल्ली में निकाली गई 394 पदों पर भर्ती के लिए कल 31 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। इस भर्ती के तहत ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर भर्ती होगी। ग्रुप ए रिसर्च ऑफिसर, ग्रुप बी में स्टाफ नर्स, असिस्टेंट और ग्रुप सी में एलडीसी व यूजीसी, एमटीएस के पदों पर भर्ती होगी। कुल पदों की संख्या 394 है। इच्छुक उम्मीदवार ccras.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- मल्टी टास्किंग स्टाफ, पद : 179
योग्यता : 10वीं के साथ आईटीआई।
वेतन : 5,200-20,200 रुपये। ग्रेड पे-1800 रुपये
- लेबोरेटरी अटेंडेंट, पद : 09
योग्यता : विज्ञान वर्ग से 12वीं।
- लोअर डिवीजन क्लर्क, पद : 37
योग्यता : 12वीं पास हो। हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति हो।
- लाइब्रेरी क्लर्क, पद : 01
योग्यता : विज्ञान वर्ग से 12वीं पास हो। लाइब्रेरी साइंस में प्रमाण पत्र हो।
- ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, पद : 05
योग्यता : 10वीं पास हो। ड्राइविंग लाइसेंस हो। दो वर्ष का कार्यानुभव हो।
वेतन (उपरोक्त चार पद) : 5,200-20,200 रुपये। ग्रेड पे-1900 रुपये
- अपर डिवीजन क्लर्क, पद : 39
योग्यता : स्नातक की डिग्री हो।
- स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, पद : 14
योग्यता : 10वीं पास हो। शार्टहैंड में 100 शब्द प्रति मिनट और टाइप राइटिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो।
वेतन (उपरोक्त दोनों पद) : 5,200-20,200 रुपये। ग्रेड पे-2400 रुपये
आयु सीमा (उपरोक्त सात पद) : अधिकतम 27 वर्ष हो।
-जू. मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नो., पद : 1
योग्यता : 12वीं पास हो। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो।
आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष।
फार्मासिस्ट ग्रेड-1, पद : 12
योग्यता : आयुर्वेद में डीफार्मा।
आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष।
ऑफसेट मशीन ऑपरेटर, पद : 1
योग्यता : 10वीं पास हो। ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का प्रमाण पत्र हो। ●सिक्योरिटी इंचार्ज, पद : 01
योग्यता : स्नातक की डिग्री हो।
रिसर्च असिस्टेंट, पद : 02
योग्यता: संबंधित विषय में स्नातकोत्तर। वेतन (उपरोक्त पांच पद) : 5,200-20,200 रुपये। ग्रेड पे-2800 रुपये
रिसर्च असिस्टेंट, पद : 12
योग्यता: संबंधित विषय में स्नातकोत्तर।
स्टेनोग्राफर ग्रेड-1, पद : 10
योग्यता : 10वीं पास हो। शार्टहैंड में 120 शब्द प्रति मिनट और टाइप राइटिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो।
स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पद : 02
योग्यता : स्टैटिस्टिक्स में स्नातकोत्तर।
वेतन (उपरोक्त तीन पद) : 9,300-34,800 रुपये। ग्रेड पे-4200 रुपये
आयुसीमा (उपरोक्त छह पद) : 30 वर्ष। गणना 31 अगस्त 2025 से होगी।
चयन प्रक्रिया : कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कौशल परीक्षण के आधार पर।